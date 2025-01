Ngôi sao Nguyễn Xuân Son đăng bài đầy ẩn ý sau khi ĐT Việt Nam thắng ĐT Thái Lan

HHT - Sau khi lập cú đúp vào lưới ĐT Thái Lan trong trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2024, cầu thủ Nguyễn Xuân Son đã đăng bài đầy ẩn ý trên Facebook cá nhân, thu hút hàng trăm nghìn lượt tương tác.

Tối 2/1, ĐT Việt Nam đánh bại ĐT Thái Lan với tỷ số 2-1 ở trận chung kết lượt đi trong khuôn khổ ASEAN Cup 2024 nhờ cú đúp của Nguyễn Xuân Son. Đây là chiến thắng xứng đáng dành cho “Những chiến binh sao vàng” khi toàn đội tạo ra một thế trận chặt chẽ, hợp lý.

Trước đó khi trận chung kết lượt về diễn ra, trung vệ Chalermsak của ĐT Thái Lan nói rằng "không biết Nguyễn Xuân Son là ai". Phát biểu của trung vệ ĐT Thái Lan châm ngòi cho cuộc tranh cãi giữa cổ động viên 2 đội. Tuy nhiên, chính cầu thủ này lại mắc sai lầm để Nguyễn Xuân Son ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0. Trước đó, Xuân Son ghi 1 bàn thắng mở tỉ số trận đấu.

Khi được hỏi về phát biểu của số 5 bên phía ĐT Thái Lan, Xuân Son trả lời tại buổi họp báo sau trận đấu: "Tôi có nghe về chuyện này nhưng bản thân không quan tâm lắm. Điều tôi mong muốn là mang về chiến thắng cho ĐT Việt Nam. Tôi không quan tâm và muốn tập trung cho trận đấu".

Sau khi trận đấu kết thúc, Nguyễn Xuân Son đăng tải hình ảnh chiến thắng trên Facebook cá nhân kèm theo dòng trạng thái: "Nice to meet you, my name is Nguyễn Xuân Son. Rất vui được gặp bạn, tên tôi là Nguyễn Xuân Son! Cố lên anh em".

Netizen thích thú với màn "giới thiệu cho nó cẩn thận" này của ngôi sao số 12 tuyển Việt Nam và cho rằng anh chàng "đáo để" đáp trả khôn khéo cầu thủ đội bạn.

Xuân Son đã có màn tỏa sáng rực rỡ ở AFF Cup đến từ ĐT Việt Nam khi liên tiếp phá vỡ 2 kỷ lục. Với 7 bàn thắng cho đến hiện tại, anh trở thành chân sút xuất sắc nhất ở một mùa giải AFF Cup của ĐT Việt Nam. Xuân Son cũng đã vượt qua Tiến Linh (6 bàn năm 2022), Huỳnh Đức (6 bàn năm 2002) để lập kỷ lục mới.

Ngoài ra, Xuân Son cũng lập kỷ lục AFF Cup của ĐT Việt Nam khi ghi bàn trong 4 trận mở đầu liên tiếp. Anh vượt kỷ lục tồn tại 28 năm của Lê Huỳnh Đức (3 trận).

Sáng nay (3/1), ĐT Việt Nam lên đường sang Thái Lan để thi đấu trận chung kết lượt về. Khoảng cách giữa Hà Nội và Bangkok không phải quá xa nên việc di chuyển của thầy trò ông Kim Sang Sik khá thuận lợi. ĐT Việt Nam sẽ xuất phát từ sân bay Nội Bài (Hà Nội) vào lúc 9h20 (sáng nay). Sau khoảng 1 tiếng 50 phút bay, ĐT Việt Nam sẽ có mặt ở sân bay Bangkok vào lúc 11h00. Tất cả các thành viên của ĐT Việt Nam sang Thái Lan, kể cả những cầu thủ không thể thi đấu do chấn thương như Nguyễn Văn Toàn hay Hồ Tấn Tài. Lý do những cầu thủ chấn thương vẫn đi theo đội nhằm được đội ngũ y tế theo dõi, điều trị chấn thương.