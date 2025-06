Người đàn ông là "lá chắn sống" luôn đồng hành với Taylor Swift mọi nơi

HHT - Drew - vệ sĩ luôn kề cận Taylor Swift từ sân khấu đến đời thường, đang gây sốt mạng xã hội vì độ tận tụy “ở đâu có Swift, ở đó có Drew”. Phía sau ánh hào quang, Taylor phải đánh đổi sự riêng tư để có được an toàn và Drew chính là “lá chắn sống” thầm lặng trong thế giới ấy.

Không ồn ào, chẳng rầm rộ… nhưng nếu fan để ý kỹ trong mọi sự kiện, concert hay thậm chí là những khoảnh khắc đời thường của Taylor Swift, sẽ luôn có một người đàn ông lặng lẽ đi phía sau cô. Đó chính là Drew - vệ sĩ “ruột” của chủ nhân bản hit Cruel Summer, người được cộng đồng fan đặt biệt danh là “hiệp sĩ áo đen” của Taylor Swift.

“Bodyguard” đời thật không thua phim

Nếu từng xem qua bộ phim The Bodyguard (Vệ sĩ) với sự tham gia của diva Whitney Houston, hẳn bạn sẽ hiểu cảm giác an toàn mà một người vệ sĩ giỏi có thể mang lại. Và Taylor Swift hiện phần nào đang sống trong “phiên bản đời thực” của bộ phim ấy, với Drew - người được cộng đồng Swifties (fandom Taylor Swift) biết đến như một “chiến binh thầm lặng”, luôn túc trực bên cô ở mọi sự kiện lớn nhỏ.

Trong hậu trường những buổi diễn hoành tráng hay giữa biển người cổ vũ cuồng nhiệt, Drew vẫn luôn có mặt, thậm chí là... đứng ngoài phòng vệ sinh canh chừng cho Taylor Swift! Chính khoảnh khắc "hiếm có khó tin" này đã khiến cái tên Drew một lần nữa viral khắp mạng xã hội.

Từ hậu trường sân khấu đến... cửa nhà vệ sinh

Drew từng nhiều lần xuất hiện trong các bức ảnh hậu trường The Eras Tour, nhưng chỉ đến khi một khoảnh khắc "lạ mà quen" tại Super Bowl lan truyền trên mạng xã hội, cái tên Drew mới thực sự trở thành đề tài bàn luận sôi nổi.

Khi Taylor đến cổ vũ bạn trai Travis Kelce, Drew không chỉ theo sát cô trong sân vận động mà còn đứng ngay bên ngoài... nhà vệ sinh để đảm bảo không ai có thể làm phiền “nàng thơ nước Mỹ”. Hành động này khiến netizen vừa choáng ngợp, vừa không khỏi chạnh lòng: “Làm người nổi tiếng thật không dễ dàng!”

Một người hâm mộ bình luận: “Tôi yêu quý Drew, nhưng thấy buồn khi Taylor không thể có lấy một phút riêng tư”. Câu chuyện này không chỉ viral vì sự tận tụy của một vệ sĩ, mà còn khiến người ta phải nghĩ lại về những đánh đổi đằng sau ánh hào quang của những người nghệ sĩ.

Khi một người vệ sĩ trở thành biểu tượng an toàn

Lý do khiến Taylor phải “siết chặt” an ninh không hề vô lý. Show diễn tại Vienna của cô đã bị hủy phút chót vì tình hình an ninh bất ổn. Trước đó, Taylor từng nhiều lần là mục tiêu quấy rối. Những khoảnh khắc đó đều là vết thương không dễ xóa nhòa. Có lẽ chính vì những lần bị tổn thương đó, mà Taylor luôn cần một “lá chắn sống” như Drew bên cạnh. Dù chẳng ai biết rõ Drew là ai, anh đến từ đâu, nhưng với các Swifties, Drew chính là một phần không thể thiếu trong thế giới của Taylor Swift.

Không chỉ là hiệp sĩ mà còn là “nghề trong mơ”

Không chỉ được fan yêu mến, Drew còn đang làm một trong những công việc được săn đón nhất giới giải trí Mỹ. Theo nhiều nguồn tin, mức lương dành cho vệ sĩ cấp cao như Drew có thể lên đến 500.000 đôla/năm (~ hơn 12 tỉ đồng). Có thời điểm, một cựu vệ sĩ nổi tiếng từng tiết lộ đã từ bỏ mức thu nhập 1,8 triệu đôla/năm để nhập ngũ, cho thấy đây không chỉ là công việc “đứng sau hào quang” mà còn là nghề cực kỳ “hái ra tiền”.

Không chỉ Taylor Swift, nhiều ngôi sao khác cũng chi đậm cho công tác an ninh. Harry Styles từng chi đến 1 triệu đôla/năm cho vệ sĩ riêng. Selena Gomez và Rihanna cũng bỏ ra khoảng 500.000 đôla/năm, còn Kim Kardashian sau vụ cướp ở Paris đã nâng chi phí bảo vệ lên đến 1,5 triệu đôla/năm. Đặc biệt, Kylie Jenner từng khiến công chúng “sốc nhẹ” khi chi tận 4,8 triệu đôla/năm để đảm bảo an toàn cho mình và gia đình.

Với các nghệ sĩ, nhất là những người đang ở đỉnh cao danh tiếng như Taylor Swift, một vệ sĩ như Drew không đơn thuần là người bảo vệ, mà là "tấm khiên sống", là người đứng ngoài ánh đèn sân khấu nhưng vẫn chiếm được tình yêu thương của người hâm mộ.