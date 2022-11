Người đẹp Tài năng của Hoa hậu Việt Nam 10 năm qua: Á hậu Thùy Dung, Doãn Hải My nổi bật nhất

HHT - Người đẹp Tài năng là phần thi quan trọng trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, là nơi giúp các thí sinh thể hiện được những năng khiếu, sở trường của bản thân. Trước khi phần thi Người đẹp Tài năng của Hoa hậu Việt Nam 2022 diễn ra vào ngày 21/11 tới, hãy cùng điểm lại những gương mặt đã từng giành giải thưởng này trong 10 năm qua.

Hoa hậu Việt Nam là cuộc thi lâu đời và uy tín cấp quốc gia, thu hút rất nhiều cô gái từ khắp các tỉnh thành tới ghi danh. Người đẹp Tài năng là một phần thi quan trọng nằm trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Đây là cơ hội để các thí sinh thể hiện được những màu sắc cá nhân, năng khiếu, sở trường với BGK và khán giả. Trong những năm diễn ra Hoa hậu Việt Nam, khán giả cũng đã được chứng kiến sự xuất hiện của loạt Người đẹp tài năng.

Năm 2012, Xuân Trang đoạt giải Người đẹp Tài năng và ghi danh vào Top 10 chung cuộc. Trở về từ cuộc thi, người đẹp tập trung vào công việc học tập, ít tham gia vào các hoạt động, sự kiện giải trí. Sau đó, Xuân Trang lựa chọn rẽ hướng sang kinh doanh và đã gặt hái được nhiều thành công.

Năm 2014 Lã Thị Kiều Anh xuất sắc khi lọt vào Top 5 chung cuộc và chiến thắng Người đẹp Tài năng với tiết mục ảo thuật. Bước ra từ cuộc thi, cô được nhiều khán giả yêu quý và ủng hộ, Kiều Anh cũng đã góp mặt trong nhiều sự kiện. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, cô rất ít khi tham gia các hoạt động showbiz.

Tại phần thi Người đẹp Tài năng của Hoa hậu Việt Nam 2016, Thùy Dung gây ấn tượng mạnh với Ban Giám khảo với tiết mục đàn hát cực kỳ duyên dáng và chuyên nghiệp. Bằng bản lĩnh cùng sự tự tin, Thùy Dung thành công đăng quang ngôi vị Á hậu 2. Sau đó, người đẹp trở thành đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Quốc Tế 2017 tại Nhật Bản và xuất sắc giành được giải thưởng phụ Đại sứ du lịch Nhật Bản.

Hiện tại, Thùy Dung chuyển hướng, phát triển sự nghiệp như một MC song ngữ và phủ sóng nhiều chương trình lớn. Mới đây, cô cũng lấn sân sang điện ảnh và hoàn thành vai diễn đầu tiên. Thùy Dung cũng được nhận xét là một nàng hậu đa tài, ngày càng xinh đẹp và thăng hoa trong sự nghiệp lẫn tình yêu.

Đinh Phương Mỹ Duyên là cô gái nổi bật với nhiều tài lẻ: Ca hát, múa và chơi đàn. Tại Hoa hậu Việt Nam 2018, Mỹ Duyên đã lọt vào Top 15 chung cuộc, đồng thời giành được giải thưởng Người đẹp Tài năng nhờ giọng hát trong trẻo. Sau cuộc thi, Mỹ Duyên được nhiều người yêu mến với tích cách hòa đồng cùng trái tim nhân ái. Bên cạnh tập trung vào việc học, cô cũng tích cực tham gia vào các hoạt động thiện nguyện.

Là một đối thủ đáng gờm của Hoa hậu Đỗ Thị Hà tại Hoa hậu Việt Nam 2020, Doãn Hải My luôn nằm trong top thí sinh nổi bật nhờ nhan sắc ngọt ngào, xinh đẹp. Trong đêm Chung kết, Hải My được xướng tên với danh hiệu Người đẹp Tài năng nhờ màn đàn piano và hát ca khúc Em Về Tinh Khôi. Cô cũng đã xuất sắc ghi tên mình vào Top 10 chung cuộc của cuộc thi và giành được nhiều tình cảm từ công chúng.

Bước ra từ cuộc thi, Doãn Hải My vẫn chăm chỉ theo đuổi nghệ thuật. Cô trở thành cái tên hot trong showbiz Việt khi liên tục được mời chụp ảnh quảng cáo, dự event và làm giám khảo cho các cuộc thi nhan sắc cho sinh viên. Hải My thành thạo tiếng Anh, tiếng Trung và đang theo học tại Đại học Luật Hà Nội. Hải My cũng là cái tên được đông đảo người hâm mộ quan tâm khi có chuyện tình đẹp cùng cầu thủ Đoàn Văn Hậu.

Vào ngày 21/11, vòng thi Người đẹp Tài năng của Hoa hậu Việt Nam 2022 sẽ chính thức được diễn ra. Fan sắc đẹp đang rất mong chờ phần thể hiện của 56 thí sinh bởi các cô gái đều là những gương mặt mới, xinh đẹp và sở hữu thành tích học tập nổi trội. Đêm Chung khảo toàn quốc sẽ diễn ra vào ngày 26/11/2022 và Đêm thi chung kết dự kiến diễn ra vào ngày 23/12/2022