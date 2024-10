"Người kế vị" Sơn Tùng M-TP có thực sự là mục tiêu của các nghệ sĩ Gen Z?

HHT - Cuộc tranh luận đi tìm người soán ngôi Sơn Tùng M-TP trở thành chủ đề nóng trên các trang mạng xã hội trong thời gian vừa qua. Kế thừa vị trí "ngôi sao hàng đầu V-Pop" có thực sự là mục tiêu của những nghệ sĩ Gen Z?

Gian nan đi tìm người kế vị

Ngay từ khi debut và "gây sốt" với Nắng Ấm Xa Dần, Sơn Tùng M-TP đã được giới chuyên môn ưu ái dành tặng cho nhiều mỹ từ như “của hiếm của làng nhạc Việt”, “hiện tượng V-Biz"... Sức nóng của Sơn Tùng trong những năm tiếp theo dần vượt qua khái niệm về hai chữ “hiện tượng” thông thường. Các ca khúc Sơn Tùng cho ra mắt như Em Của Ngày Hôm Qua, Âm Thầm Bên Em, Không Phải Dạng Vừa Đâu, Chắc Ai Đó Sẽ Về liên tục bứt phá, xô đổ vô số kỷ lục.

Vừa tròn 20 tuổi, Sơn Tùng M-TP đã có màn ra mắt khán giả truyền hình cả nước không thể ấn tượng hơn trên sân khấu The Remix 2015. Trên mạng xã hội, khán giả hào hứng bàn luận, nín thở chờ đợi tiết mục tối cuối tuần của đội Sơn Tùng. Nếu không bỏ cuộc giữa chừng vì vấn đề sức khỏe, nhiều người nhận định nam ca sĩ mới là Quán quân thực sự của mùa giải năm ấy.

Chưa đầy 1 năm sau, Sơn Tùng trở lại với liveshow M-TP Ambition - Chuyến bay đầu tiên tại hai sân vận động lớn là Phú Thọ (TP.HCM) và Hàng Đẫy (Hà Nội). Đây là kỷ lục “vô tiền khoáng hậu” của V-Pop khi một ca sĩ trẻ, mới đi hát được 3 năm nhưng đã tự tin tổ chức liveshow với quy mô tầm cỡ, ngang với những liveshow kỷ niệm 10 - 20 năm sự nghiệp của những nghệ sĩ tiền bối.

Sơn Tùng đã đặt ra một tiêu chuẩn mới, một màu sắc khác biệt hoàn toàn so với V-Pop ở thời điểm đó. Tuy vướng vào không ít tranh luận trái chiều, không thể phủ nhận Sơn Tùng M-TP đã trở thành cái tên “quốc dân” mà nhà nhà người người, từ người trẻ đến thế hệ phụ huynh đều biết mặt.

Với những kì tích mà Sơn Tùng đạt được trong quá khứ, thế hệ nghệ sĩ Gen Z hiện tại khó có lặp lại thành công tương tự trong tương lai gần.

MCK, tlinh hay Wren Evans chinh phục khán giả Gen Z bằng những concept album khuynh đảo thị trường, sở hữu cá tính âm nhạc độc đáo, tiệm cận với các nghệ sĩ US&UK. Tuy vậy, âm nhạc mà những nghệ sĩ này theo đuổi chỉ mới chinh phục được khán giả Gen Z, chưa có sức lan tỏa nhiều thế hệ. GREY D, AMEE hay Phương Mỹ Chi cũng bỏ túi những bản hit lớn, hình ảnh thân thiện với khán giả đại chúng nhưng lại chưa xây dựng được fandom vững mạnh.

HIEUTHUHAI gần đây chiếm được cảm tình của số đông khán giả nhờ phủ sóng trong loạt chương trình thực tế ăn khách như Anh Trai "Say Hi" và 2 Ngày 1 Đêm, nhưng vẫn còn quá sớm để bàn về chuyện thay thế. Như chính những phát biểu của "đội trưởng Trần" trong đêm Chung kết Anh Trai "Say Hi", HIEUTHUHAI "không chứng minh bằng single, chỉ chứng minh bằng album" nếu muốn in đậm vai trò ngôi sao âm nhạc.

V-Pop có cần thêm “hoàng tử", “công chúa"?

Trong thời đại mới, những danh xưng mĩ miều như "hoàng tử", "công chúa" hay "ông hoàng" đã không còn phù hợp. Sự xuất hiện của mạng xã hội và các nền tảng nghe nhạc trực tuyến giúp cho khán giả thế hệ Z, và giờ đây là Alpha, được tiếp cận với đa dạng các thể loại âm nhạc.

Nhiều nghệ sĩ đến từ khắp nơi trên thế giới tạo ra sự phân mảnh trong cách thức thưởng thức âm nhạc. Sẽ rất khó để lại có một “ngôi sao quốc dân” như Sơn Tùng M-TP bởi mỗi khán giả giờ đây đều có quyền lựa chọn và tạo ra những "hoàng tử", "công chúa" của riêng mình.

Vị trí “không ai ngồi được" của Sơn Tùng M-TP cũng không phải là mục tiêu của nhiều nghệ sĩ Gen Z. Low G từng nhiều lần từ chối tham gia Rap Việt vì mong muốn giữ được “chất riêng". MCK cũng từng cảm thấy bí bách trong tấm áo của sự nổi tiếng. Thế hệ nghệ sĩ mới có lẽ chưa sẵn sàng đánh đổi, phải “chịu cảm giác không ai chịu được" để vươn tới thành công mang tầm quốc dân.

Tuy vậy, thế hệ nghệ sĩ trẻ lại đang viết tiếp ước mơ mang âm nhạc Việt Nam vươn tầm thế giới còn dang dở của Sơn Tùng M-TP. Còn về Sơn Tùng M-TP, như chính sự vinh danh của ứng dụng Apple Music vào năm 2022, anh và âm nhạc của anh chính là đại diện cho nhạc Việt của thập niên 2010.

Hào quang dẫu có dần nguội lạnh hay vẫn còn chói lọi, thì cái tên Sơn Tùng vẫn là một trong những biểu tượng quan trọng của V-Pop.