Người thân của Negav bị công kích dữ dội: Những kẻ bạo lực mạng nhân danh chính nghĩa

HHT - Việc nghệ sĩ phải chịu sự giám sát của công chúng về phát ngôn và hành động được ngầm hiểu là cái giá của sự nổi tiếng. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc sai lầm của họ là lý do chính đáng cho những hành vi bạo lực mạng đối với bản thân nghệ sĩ chứ chưa nói tới người thân, bạn bè, fan hâm mộ như cách những người liên quan tới Negav đang phải chịu.

Hết mẹ Negav lại tới mẹ HURRYKNG trở thành mục tiêu bạo lực mạng

Mọi chuyện bắt đầu từ phát ngôn gây tranh cãi về việc nghỉ học của Negav tại concert Anh Trai "Say Hi". Dù nam rapperđã nhanh chóng xin lỗi và giải thích về lời nói thiếu kiểm soát, cộng đồng mạng vẫn không hài lòng. Sự việc càng leo thang khi một hội nhóm do Negav lập ra, với khoảng 3.300 thành viên trở thành tâm điểm chỉ trích. Anh bị "đào lại" những nội dung thiếu văn minh, phát ngôn thô tục khiến khán giả quay lưng.

Không dừng lại ở nghệ sĩ, tâm điểm chỉ trích tiếp tục lan rộng sang gia đình của Negav. Những lần anh diện đồ hiệu đắt đỏ trở thành lý do để cộng đồng mạng đào sâu vào đời tư và gia thế của nam rapper. Thông tin cá nhân của gia đình anh bị công khai. Trang cá nhân của mẹ Negav bị cư dân mạng tràn vào tấn công. Một số người quá khích đã đăng tải hình ảnh nơi ở của gia đình, khiến tình hình càng trở nên nghiêm trọng.

Sự khắc nghiệt của mạng xã hội

Hiện tượng nghệ sĩ bị tấn công trên mạng không chỉ là vấn đề tại riêng Việt Nam. Tại Hàn Quốc, fan và anti-fan đều có ảnh hưởng to lớn đến sự nghiệp của nghệ sĩ. Không ít trường hợp đau lòng đã xảy ra khi nghệ sĩ không thể chống chọi nổi với áp lực từ bạo lực mạng.

Tài tử Ký Sinh Trùng Lee Sun Kyun là trường hợp đáng tiếc mới nhất của làng giải trí Hàn Quốc. Trong thư tuyệt mệnh, sau lời xin lỗi gia đình, nam diễn viên gửi lời xin lỗi tới công ty quản lý về gánh nặng chi phí đền bù hợp đồng quảng cáo và phim ảnh do anh vướng vào cáo buộc sử dụng chất cấm.

Trong bài phỏng vấn gần đây, Jennie (BLACKPINK) cho rằng sự chỉ trích gay gắt của công chúng là một phần của văn hóa: "Tôi có thể làm gì đây? Nếu người Hàn Quốc nghĩ rằng điều đó là sai, tôi phải bù đắp. Giống như, tôi hiểu tại sao các bạn lại tức giận. Đó là văn hóa, là lịch sử. Đó là thời gian. Và tôi không thể chống lại thời gian."

Thế giới ảo, với khả năng khuếch đại cảm xúc và áp lực, có khả năng để lại những chấn thương tâm lý to lớn. Vivian Lee, một chuyên gia lâu năm trong ngành giải trí, chia sẻ với The Times rằng người nổi tiếng có tâm lý mong manh, vì phần lớn cuộc sống của họ dành cho nghệ thuật và sân khấu. Những bình luận ác ý là quá sức chịu đựng, và những kẻ bắt nạt mạng không khác gì tội phạm, khiến họ khó xử lý bình tĩnh. Cộng đồng mạng cần nhận thức sâu sắc hơn về tác động của lời nói và hành động trên mạng, để bảo vệ những giá trị nhân văn trong thế giới số.

Sai đến đâu, sửa đến đó

Negav đã phải gánh chịu hậu quả từ sai lầm của mình khi các nhãn hàng nhanh chóng gỡ bỏ hình ảnh của anh khỏi chiến dịch truyền thông. Nhiều chương trình cũng loại bỏ tên và sự xuất hiện của nam rapper. Những động thái này thể hiện rõ rằng nghệ sĩ phải chịu trách nhiệm trước công chúng và đối tác khi mắc lỗi, đây là hệ quả tất yếu.

Tuy nhiên, mức độ nghiêm trọng của sai lầm cần được đánh giá một cách khách quan để quyết định liệu họ còn cơ hội tiếp tục sự nghiệp hay không. Quá trình này cần diễn ra trong khuôn khổ tôn trọng, công bằng, và không nên mang tính cực đoan, đặc biệt khi gia đình của nghệ sĩ – những người không liên quan – bị ảnh hưởng.

Nhiều bình luận ác ý đã lợi dụng tục ngữ “con hư tại mẹ” để chỉ trích mẹ của Negav, cho rằng nam rapper có ngày hôm nay là do thiếu sự giáo dục từ gia đình. Mẹ của HURRYKNG cũng hứng chịu chỉ trích khi cô lên tiếng bảo vệ, nói rằng Negav chỉ nói ra suy nghĩ và mong cộng đồng mạng không trách móc. Bên cạnh những lời khuyên dành cho mẹ của HURRYKNG không nên nhắc đến Negav vào thời điểm nhạy cảm này, vẫn có ý kiến chỉ trích HURRYKNG, cho rằng anh cũng không hoàn toàn trong sạch, chỉ là chưa bị phát hiện.

Trên Threads, không ít những bình luận dù lên án Negav nhưng vẫn không đồng tình với một số người đăng tải hình ảnh gia đình của nam rapper "mấy người này còn đáng lên án hơn nữa á. Bám vô lỗi sai của người khác mà làm những chuyện không chấp nhận nổi". Gia đình của Negav không đáng phải chịu những chỉ trích vô căn cứ và không nên trở thành mục tiêu công kích. Đây là điều hoàn toàn không cần thiết với những người không liên quan.

Trong bối cảnh làng giải trí trong nước ngày càng phát triển, và sự du nhập của văn hóa thần tượng theo kiểu Hàn Quốc, Trung Quốc, cả nghệ sĩ và người hâm mộ cùng cần học cách để ứng xử văn minh, nâng cao quy chuẩn đạo đức, hướng tới xây dựng những giá trị cộng đồng nhân văn, bền vững.