Nhá hàng “Enola Holmes 2”: Em gái Sherlock Holmes khởi nghiệp thất bại, còn suýt đi tù

Thực hư tin RM (BTS) vượt qua Henry Cavill, dẫn đầu bình chọn Người đàn ông đẹp trai nhất năm 2022 HHT - Mới đây, một số trang tin và mạng xã hội lan truyền thông tin RM (BTS) là cái tên đã truất ngôi tài tử Henry Cavill trong cuộc bình chọn Người đàn ông đẹp trai nhất năm 2022 (The Most Handsome Man of 2022). Tuy nhiên, phía TC Candler phủ nhận thông tin trên và cho biết kết quả chính thức sẽ được công bố vào tháng 12.

Olivia Rodrigo vừa chia tay bạn trai, hôn phu cũ của Demi Lovato đã vội vàng "xí phần" khiếm nhã HHT - Cặp đôi Olivia Rodrigo và Zack Bia được đồn đoán đã chia tay sau nhiều tháng hẹn hò vì lý do lịch trình bận rộn của hai người. Ngay lập tức, hôn phu cũ của Demi Lovato - Max Ehrich đã có dòng trạng thái hết sức khiếm nhã khiến cộng đồng mạng phẫn nộ.

IVE vừa lạ vừa quen trong "After LIKE": Rei, Gaeul lần đầu thể hiện kỹ năng rap, chiếm spotlight HHT - Sau thành công của "Love Dive", IVE tiếp tục trở lại đường đua K-Pop với đĩa đơn "After LIKE". Thử sức với thể loại Disco và lần đầu đưa rap vào một ca khúc của nhóm, IVE nhận được nhiều lời khen từ khán giả với "After LIKE".

BLACKPINK và những cái nhất cùng "Pink Venom": MV nhóm nữ có view 24 giờ đầu cao nhất và gì nữa? HHT - Ca khúc mở đường "Pink Venom" đã có màn khai pháo đại thắng cho BLACKPINK trong đợt tái xuất này với những con số biết nói. Từ lượt xem YouTube đến mặt trận nhạc số, "Pink Venom" xô đổ và lập nên nhiều kỷ lục mới cho 4 cô gái.

Pinky Savika (Lưới Tình Catwalk): Từ ngọc nữ màn ảnh đến mỹ nhân bị ghét bỏ nhất showbiz Thái HHT - Pinky Savika là nàng ngọc nữ sở hữu mức cát-xê "khủng" nhất nhì làng giải trí Thái Lan. Mỹ nhân của "Lưới Tình Catwalk" đang khiến nhiều người tiếc nuối vì tự tay hất đổ sự nghiệp do bê bối đời tư.

Đám cưới của Ben Affleck và Jennifer Lopez: Hoành tráng nhưng cũng không ít vướng bận HHT - Hôn lễ giữa tài tử Ben Affleck và nữ ca sĩ Jennifer Lopez đã chính thức diễn ra. Tuy vậy, mẹ của nam tài tử lại không may gặp tai nạn phút chót, còn em trai anh lại không đến chung vui khiến cho ngày chung đôi của hai ngôi sao có phần kém trọn vẹn.

Netflix tung tập “tặng kèm” của “The Sandman” (Người Cát): Dấu hiệu không làm tiếp phần 2? HHT - Các fan vừa phấn khích vừa lo lắng khi Netflix đột ngột tung tập “tặng kèm” cho bộ phim “The Sandman” (Người Cát). Đây liệu có phải dấu hiệu cho thấy Netflix sẽ không thực hiện tiếp mùa 2?