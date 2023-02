Nhan sắc đỉnh cao qua cam thường của Hứa Quang Hán - Song Hye Kyo khiến fan náo loạn

HHT - Chú rồng Răng Sún - Toothless cùng đồng bọn và các “con sen” người Viking trong “How To Train Your Dragon” (Bí Kíp Luyện Rồng) một lần nữa sẽ sải cánh bay lên bầu trời, nhưng lần này là trong một phiên bản live-action.

HHT - Tập 3 của "Boys Planet 999" chứng kiến những trận đấu đầu tiên giữa K-Group và G-Group trong vòng công diễn thứ nhất. Thành Công cho thấy sự tiến bộ rõ rệt về phát âm và tiếp tục nhận được lời khen ở khả năng trình diễn vũ đạo và giọng hát ổn định. Đặng Hồng Hải giành được quyền ưu tiên chọn thành viên vào đội nhờ fancam "Here I Am" có lượt xem đứng đầu trong G-Group.

HHT - Ngày 16/2, Song Joong Ki và Katy Louise Saunders đã cùng khởi hành tới Hungary do nam diễn viên có lịch trình ghi hình cho bộ phim "My Name Is Loh Kiwan". Song Joong Ki luôn theo sát và che chắn cho bà xã tại sân bay.