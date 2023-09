Nhan sắc nổi bật của dàn mỹ nhân Đông Nam Á dự thi Miss Grand International 2023

HHT - So sánh nhan sắc dàn thí sinh khu vực Đông Nam Á tại Miss Grand International 2023, Hoa hậu Lê Hoàng Phương liệu có khả năng "cân team"?

Miss Grand Cambodia

Hoa hậu Hòa bình Campuchia Phoem Sreyno đến từ Phnom Penh, năm nay 25 tuổi, cao 1m70. Cô hiện đang là người mẫu và diễn viên tại Campuchia. Phoem Sreyno là gương mặt quen thuộc với giới sắc đẹp ở Campuchia khi cô từng tham dự Hoa hậu Hòa bình Campuchia 2018 và lọt Top 11.

Miss Grand Indonesia

Hoa hậu Hòa bình Indonesia Ritassya Wellgreat Waynands năm nay 22 tuổi, cao 1m75, sở hữu nhan sắc hiện đại và cá tính. Cô đang được đánh giá là một trong những ứng viên nổi bật của khu vực châu Á tại Miss Grand International 2023. Ritassya không phải là gương mặt xa lạ với giới sắc đẹp ở Indonesia. Cô từng tham dự cuộc thi nhan sắc lâu đời Puteri Indonesia 2019 và lọt Top 11.

Người đẹp là một trong những sinh viên tốt nghiệp xuất sắc nhất Đại học Sriwijaya - Khoa Giáo dục Văn bằng Kinh tế. Cô đang làm công việc người mẫu, kế toán tại quê nhà.

Miss Grand Laos

Hoa hậu Hoà bình Lào Phetmany Philakhong đến từ Viêng Chăn, 27 tuổi. Cô tốt nghiệp Học viện Kinh tế và Tài chính, công việc hiện tại là nhân viên ngân hàng. Ngoài tiếng mẹ đẻ, người đẹp còn nói được tiếng Thái và tiếng Anh. Phetmany Philakhong từng tham dự cuộc thi Hoa hậu Lào 2015 và đoạt danh hiệu Á hậu 4. Tính đến thời điểm hiện tại, Lào đang là quốc gia chưa có thành tích gì nổi bật trong lịch sử cuộc thi Miss Grand International.

Miss Grand Malaysia

Hoa hậu Hòa bình Malaysia Kash Bhullar năm nay 21 tuổi, là nữ diễn viên kiêm người mẫu đến từ Selangor. Kash Bhullar từng đoạt danh hiệu Á hậu 1 Miss International Malaysia 2022 và đăng quang Miss Star Malaysia vào năm 2023. Với ngoại hình nổi bật cùng khả năng chinh chiến được mài giũa qua các cuộc thi trước đó, người hâm mộ quê nhà hy vọng cô sẽ làm nên chuyện tại Miss Grand International 2023.

Miss Grand Myanmar

Hoa hậu Hoà bình Myanmar Ni Ni Lin Eain năm nay 23 tuổi, cao 1m73. Bên cạnh nhan sắc nhận về nhiều lời khen, người đẹp còn sở hữu thành tích học tập đáng nể với tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc chuyên ngành Kỹ sư Xây dựng tại Học viện BCA ở Singapore. Ni Ni Lin Eain là siêu mẫu nổi tiếng tại quê nhà.

Miss Grand Philippines

Hoa hậu Hoà bình Philippines Nikki De Moura là người đẹp được fan sắc đẹp quốc tế quan tâm khi đăng quang nhờ với mái tóc xoăn bồng bềnh ấn tượng. Cô sinh năm 2004, là con lai hai dòng máu Philippines - Brazil. Nikki từng đăng quang Miss Teen Philippines 2019 lúc mới tròn 15 tuổi, cô cũng tham gia cuộc thi Supermodel Me 2021 (Tôi là siêu mẫu châu Á) và hiện đang là người mẫu chuyên nghiệp nổi tiếng tại quê nhà. Người đẹp được chuyên trang Sash Factor dự đoán sẽ giành vương miện Miss Grand International 2023.

Miss Grand Thailand

Hoa hậu Hòa bình Thái Lan Thaweeporn Phingchamrat năm nay 27 tuổi, là gương mặt quen thuộc với fan sắc đẹp Thái. Mỹ nhân từng thi Miss Grand Thailand 2017, và giành Á hậu 3. Sau đó, Thaweeporn Phingchamrat thi Miss United Kingdom 2017, giành kết quả tương tự. Thaweeporn Phingchamrat, nghệ danh Aoom Thaweeporn, từng theo học tại Đại học Suan Sunandha Rajabhat, tốt nghiệp chuyên ngành Khoa học Quản lý. Người đẹp được đánh giá là một thí sinh mạnh tại Miss Grand International 2023.

Miss Grand Vietnam

Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2023 Lê Hoàng Phương sở hữu chiều cao: 1m76, số đo ba vòng: 87-63-95. Tại Miss Grand Vietnam năm nay, Hoàng Phương rinh về loạt giải thưởng phụ như Ảnh chân dung đẹp nhất và lọt Top 6 Thí sinh Ấn tượng, Top 5 Best in Swimsuit. Hoàng Phương từng lọt Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 cùng giải phụ Người đẹp Biển, sau đó cô lọt Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 cùng giải phụ Best Catwalk. Người đẹp được chuyên trang Sash Factor dự đoán sẽ là một trong 2 đại diện của Đông Nam Á lọt Top 5 chung cuộc Miss Grand International 2023 cùng với đại diện đến từ Philippines.