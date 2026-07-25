Nhật Bản “hô biến” ga tàu điện ngầm thành phòng đọc truyện tranh khổ siêu bự

HHTO - Khu vực đi bộ ở ga tàu điện ngầm Shinjuku, Tokyo (Nhật Bản) đã trở thành một phòng đọc truyện tranh với những cuốn truyện nổi tiếng như “Ouran High School Host Club”, “Natsume’s Book of Friends”... Điểm thú vị là những cuốn truyện tranh này có kích cỡ "siêu bự".

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ra mắt tạp chí LaLa - tạp chí truyện tranh shoujo (thể loại truyện tranh dành cho thiếu nữ) nổi tiếng, nhà xuất bản Hakusensha đã tổ chức một triển lãm tương tác đặc biệt. Theo đó, các bức tường của khu vực đi bộ ở ga tàu điện ngầm Shinjuku, Tokyo (Nhật Bản) trưng bày các tựa truyện nổi tiếng của tạp chí LaLa như Ouran High School Host Club, Natsume’s Book of Friends, Vùng Đất Xa Xăm, Last Game, CIPHER…

Ảnh: Oricon.

Điều đặc biệt là không chỉ trưng bày bìa truyện theo hình thức như dán poster quảng cáo thông thường, các tựa truyện này có thể mở ra đọc. Cụ thể, chúng là những cuốn truyện tranh cỡ lớn, thậm chí có cỡ khổng lồ, có thể lật trang để đọc bên trong. Người đọc sau khi khám phá nội dung sơ bộ của từng bộ shoujo nổi tiếng, nếu thích thú có thể quét mã QR để đọc thử bản điện tử miễn phí ngay trên điện thoại.

Ảnh: Oricon.

Ảnh: Oricon.

Triển lãm tương tác đặc biệt này không chỉ thu hút sự chú ý của hàng trăm nghìn lượt người qua lại ở ga tàu điện ngầm mà còn trở thành điểm check-in không-thể-bỏ-lỡ của những độc giả yêu thích các tựa truyện shoujo này. Họ không chỉ đến để lật từng trang truyện khổng lồ, mà còn để ôn lại những khoảnh khắc đáng nhớ của bộ truyện tranh yêu thích. Một số độc giả còn mang theo tập truyện tranh đã xuất bản, đến chụp ảnh để so sánh độ chênh lệch giữa khổ thông thường và khổ “siêu bự” có tại triển lãm.

Vùng Đất Xa Xăm đã phát hành trọn bộ ở Việt Nam. (Ảnh: NXB Trẻ)

Trong tháng 7 này, Ouran High School Host Club sẽ ra mắt tập 9. (Ảnh: NXB Kim Đồng)

Nhiều bộ truyện tranh shoujo xuất hiện trong triển lãm đặc biệt này như Natsume’s Book of Friends, Vùng Đất Xa Xăm, Last Game… đã từng được xuất bản trọn bộ ở Việt Nam. Hiện tại, Ouran High School Host Club cũng đang được tái bản với hình thức mới, trong tháng 7 này truyện phát hành đến tập 9.