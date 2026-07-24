Chàng trai nước ngoài xúc động khi được cô nhặt ve chai giúp tìm lại giày

HHTO - Đoạn clip về cô nhặt ve chai giúp một chàng trai nước ngoài tìm lại đôi giày thất lạc thu hút nhiều lượt xem trên mạng xã hội. Hành động nhỏ nhưng đầy tử tế khiến nhiều bạn trẻ "ấm lòng" và thêm tự hào về sự thân thiện của người Việt.

Nguồn gốc sự việc bắt đầu khi chàng trai có tài khoản Instagram @joebradyyy vô tình để quên đôi giày Vans của mình trong hộp và đánh mất chúng sau khi mải mê quay video fit check trên đường. Tưởng chừng đôi giày đã thất lạc mãi mãi, nhưng bất ngờ thay, Joe lại nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ một cô nhặt ve chai trên đường.

Điều đáng nói là dù không thể giao tiếp bằng tiếng Anh nhưng cô vẫn không ngần ngại giúp đỡ Joe. Chàng trai nhiều lần sử dụng ChatGPT để hỗ trợ trò chuyện, nhưng cô chỉ cười và cho biết mình không hiểu tiếng Anh.

Video: @joebradyyy.

Cô liên tục chủ động liên lạc và hỏi thăm những người nhặt ve chai khác mà cô quen biết để hỏi thăm. Thậm chí, cô còn dẫn chàng trai mon men theo nhiều tuyến đường trên đường với hy vọng tìm lại đôi giày thất lạc của Joe.

Với hành trình tìm kiếm dài hơn 40 phút, đôi giày được xác định là đã bị một người phụ nữ nhặt ve chai khác cầm nhầm do tưởng đồ bỏ đi và cuối cùng được trao trả lại cho Joe. Kết thúc video, Joe đã bày tỏ lòng biết ơn và xúc động dành cho sự hiếu khách và tốt bụng của người Việt Nam. Joe chia sẻ cũng đã đề xuất gửi tặng cô ve chai một ít tiền như một lời cảm ơn, tuy nhiên cô vẫn nhất quyết từ chối nhận.

Ảnh chụp màn hình.

Đoạn clip nhanh chóng thu hút nhiều lượt xem và tương tác từ cộng đồng mạng. Bên dưới phần bình luận cũng có không ít những lời khen ngợi từ người nước ngoài chia sẻ về ấn tượng trước lòng tốt của người Việt. Đồng thời, cũng có nhiều teen Việt bày tỏ niềm tự hào trước hành động đẹp này của cô ve chai. Có thể thấy, câu chuyện tuy giản dị và gần gũi nhưng phần nào lại càng khẳng định sự hiếu khách và nhiệt tình của người dân Việt Nam, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp trong mắt bạn bè quốc tế.