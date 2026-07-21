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Tác giả truyện tranh hòa cùng chiến thắng của ĐT Tây Ban Nha tại World Cup 2026

Hải Đường

HHTO - Các tác giả của những bộ truyện tranh nổi tiếng Nhật Bản không đứng ngoài bầu không khí rộn ràng của lễ hội túc cầu lớn nhất hành tinh. Họ chúc mừng, thậm chí vẽ tranh hòa cùng chiến thắng của ĐT Tây Ban Nha trước ĐT Argentina tại trận Chung kết World Cup 2026.

Hòa vào niềm vui chiến thắng 1-0 của ĐT Tây Ban Nha trước ĐT Argentina tại trận Chung kết World Cup 2026, tác giả Yugo Kobayashi của bộ truyện tranh Ao Ashi (Tân Binh Sân Cỏ) đã vẽ một bức tranh về Lamine Yamal - "thần đồng bóng đá" Tây Ban Nha. Trong tranh, Lamine Yamal đang ngồi trên ngai vàng, tay cầm cúp. Yugo Kobayashi còn viết dòng chữ tiếng Tây Ban Nha (tạm dịch): “Vương quốc bóng đá tươi đẹp. Chúc mừng Tây Ban Nha!”

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Ảnh: Yugo Kobayashi.
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"Thần đồng bóng đá" Tây Ban Nha Lamine Yamal.

Trước đó, khi ĐT Tây Ban Nha đánh bại ĐT Pháp 2-0 để giành quyền vào đá trận Chung kết World Cup 2026, tác giả Yugo Kobayashi cũng đăng tranh vẽ hậu vệ Marc Cucurella để chúc mừng. Trong tranh, Marc Cucurella đang gào thét ăn mừng, “lấp ló” đằng sau là Ashito Aoi - nhân vật chính của bộ truyện tranh Ao Ashi, với ánh mắt lấp lánh đầy ngưỡng mộ. Trong tranh, tác giả Yugo Kobayashi viết: “Thứ bóng đá tuyệt đẹp. Một hậu vệ trái tuyệt vời!”

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Ảnh: Yugo Kobayashi.
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"Hậu vệ trái tuyệt vời" Marc Cucurella.

Bộ truyện tranh Ao Ashi của tác giả Yugo Kobayashi là một bộ truyện tranh về bóng đá nổi tiếng, được yêu thích của Nhật Bản. Nhân vật chính của truyện là chàng trai trẻ Ashito Aoi - sở hữu tài năng bóng đá thiên bẩm, nhưng còn nhiều khuyết điểm cần học tập và rèn luyện thêm trên con đường trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

Ao Ashi thường được khen ngợi là một trong những manga bóng đá thực tế và giàu tính chiến thuật nhất của Nhật Bản. Bộ truyện từng giành giải thưởng thường niên và uy tín Manga Shogakukan lần thứ 65, hiện cũng đang được xuất bản tại Việt Nam.

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Ao Ashi - Tân Binh Sân Cỏ đang được xuất bản ở Việt Nam.

Họa sĩ Yusuke Nomura - minh họa của bộ truyện tranh Bluelock cũng bày tỏ cảm xúc trước chiến thắng của ĐT Tây Ban Nha tại World Cup 2026. Họa sĩ nói: “Chúc mừng Tây Ban Nha đã giành chức vô địch World Cup! Khi trận đấu bước vào hiệp phụ, cả hai đội dần tăng tốc, cường độ cũng như tốc độ của trận đấu khiến tôi không thể rời mắt!”

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Bluelock là một manga về bóng đá, cũng đã ra mắt độc giả Việt Nam.

Bluelock cũng là một bộ manga về chủ đề bóng đá nổi tiếng. Nội dung truyện xoay quanh một dự án huấn luyện khắc nghiệt để tìm ra một tiền đạo xuất sắc, có “cái tôi” và “sự ích kỷ” cần thiết để dẫn dắt bóng đá Nhật Bản vô địch World Cup. Nhiều độc giả còn ví von Bluelock là một manga “sinh tồn” dành cho các tiền đạo.

Ngoài ra, Atsushi Ohkubo - tác giả của Fire ForceSoul Eater, Hiro Mashima - tác giả của Fairy Tail cũng dành lời chúc mừng cho chiến thắng vô địch của ĐT Tây Ban Nha tại VCK World Cup 2026.

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Hải Đường
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