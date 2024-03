Nhiệt độ miền Bắc lên đến bao nhiêu trong đợt nóng ẩm giữa tháng 3, khi nào có mưa?

HHT - Miền Bắc đang trải qua những ngày có thời tiết nóng ẩm, chênh lệch nhiệt độ trong ngày khá lớn. Trong đợt nóng ẩm này, nhiệt độ ở miền Bắc lên đến mức cao nhất là bao nhiêu độ C và ngày nào có khả năng mưa nhiều nhất?

Thời tiết miền Bắc đang diễn biến đúng như đã dự báo, với gió Đông - Đông Nam ở phần lớn các tỉnh thành, độ ẩm cao. Buổi sáng sớm trời vẫn khá lạnh nhưng buổi trưa và chiều thì toàn miền đều ấm áp, nhiều tỉnh thành nắng nóng.

Kiểu thời tiết này thậm chí còn tăng cường trong phần còn lại của tuần. Gió Đông - Đông Nam khiến cả nhiệt độ và độ ẩm tăng dần trong những ngày tới ở đa số các tỉnh thành miền Bắc (trừ một vài tỉnh thành ở Tây Bắc có gió Tây - Tây Nam).

Như vậy, tình trạng nồm ẩm ở miền Bắc cũng sẽ tăng dần từ thứ Tư, 13/3, trong đó ngày có độ ẩm trung bình cao nhất là thứ Năm, 14/3. Từ sau đó đến cuối tuần, độ ẩm trung bình có giảm nhưng giảm rất ít, nhìn chung vẫn nồm ẩm. Vào các buổi sáng sớm, độ ẩm ở phần lớn miền Bắc đều trên 90%, nhiều nơi đạt 97 - 98%.

Với độ ẩm lên cao nhất, ngày thứ Năm cũng là ngày mà nhiều tỉnh thành ở miền Bắc có mưa rải rác nhưng gần như chỉ mưa nhỏ, một số ít nơi có mưa rào nhưng không kéo dài. Những tỉnh thành được dự báo sẽ có mưa vào sáng thứ Năm là Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Kạn, Lạng Sơn…

Tuy độ ẩm cao, có mưa phùn và trời vẫn lạnh vào sáng sớm nhưng đến trưa và chiều, miền Bắc lại ấm áp hoặc khá nóng, nhiệt độ lên đến 28 - 30oC. Trời sẽ ấm/ nóng nhất vào thứ Sáu đến Chủ Nhật (15 - 17/3), buổi trưa và chiều, Hà Nội lên đến 31 - 32oC, các tỉnh thành Đông Bắc Bắc Bộ như Lạng Sơn, Cao Bằng… lên 26 - 27oC.

Sau đó, thời tiết miền Bắc được dự báo sẽ thay đổi khi sắp đến thời điểm Xuân phân (ngày 20/3).