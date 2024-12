Thời tiết miền Bắc Tết Dương lịch 2025 thế nào, bao giờ có không khí lạnh mạnh?

HHT - Từ giờ đến hết năm, miền Bắc vẫn đón không khí lạnh, vậy trong dịp Tết Dương lịch 2025 sắp tới, thời tiết miền Bắc nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng sẽ lạnh giá hay ấm áp? Và khi nào sẽ có đợt không khí lạnh mạnh nữa?

Ở miền Bắc vẫn đang có các đợt không khí lạnh nối đuôi nhau, đợt này suy yếu lại đến đợt khác. Tuy nhiên, dù không khí lạnh ở phương Bắc khá mạnh nhưng do nhiều yếu tố địa hình, các đợt lạnh này đều trở nên nhẹ khi về đến miền Bắc nước ta.

Vì vậy, thời tiết ở miền Bắc nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng không có nhiều thay đổi từ giờ đến hết tháng. Chiều nay, 25/12, nhiệt độ ở Hà Nội là 24 - 25oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời). Các tỉnh thành lân cận có nhiệt độ tương tự, còn vùng núi thì nhiệt độ thấp hơn, ở mức trên dưới 20oC. Buổi sáng sớm và tối/ đêm trời vẫn rét, nhiệt độ Hà Nội khoảng 13 - 15oC.

Trạng thái thời tiết này sẽ duy trì đến hết năm (dương lịch), có những ngày nhiệt độ xê xích do có nắng hoặc không, và do không khí lạnh yếu có về tiếp hoặc không, tuy nhiên, mức lên xuống của nhiệt độ là không nhiều.

Do đó, vùng đồng bằng Bắc Bộ, bao gồm Hà Nội, sẽ đón ngày đầu tiên của năm 2025 với tiết trời khá ấm áp. Vùng núi vẫn sẽ rét nhưng dự báo nhiệt độ thấp nhất không xuống dưới 12oC, ở thời điểm này của năm thì như vậy là bình thường.

Trong ngày Tết Dương lịch, nhiều tỉnh thành ở miền Bắc (bao gồm Hà Nội) sẽ có nắng, thuận tiện cho người dân ra ngoài chơi, chụp ảnh.

Hiện tại các mô hình dự báo tương đối khác nhau về thời tiết ở miền Bắc đầu năm mới, nhưng đa số cho rằng có một đợt không khí lạnh tương đối mạnh vào khoảng 4 - 5/1, tuy nhiên Hà Nội có thể sẽ rét chứ không đến mức rét đậm.