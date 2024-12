Top 10 từ khóa người Việt tìm kiếm nhiều nhất năm 2024 tiết lộ thay đổi đáng mừng

HHT - Nhìn vào danh sách 10 từ khóa mà người Việt tìm kiếm nhiều nhất trên Google năm 2024 có tới hai nội dung gây bất ngờ lớn, cho thấy chúng ta đang có những thay đổi tích cực.

Cuối mỗi năm, Google đều công bố danh sách những từ khóa được người dân ở mỗi quốc gia tìm kiếm nhiều nhất và còn chia ra từng hạng mục nhỏ như du lịch, giải trí, concert âm nhạc.

Năm 2024 này, trong số 10 từ khóa nói chung được người Việt quan tâm nhất xuất hiện 2 cụm từ liên quan đến khí hậu. “Tiến trình biến đổi khí hậu” đứng thứ 4 và “bão Yagi” đứng thứ 6, xếp sau các từ khóa về thể thao và xếp trên từ khóa giải trí.

Người Việt có xu hướng quan tâm nhiều đến thể thao, giải trí hay các trào lưu ăn uống, thể hiện ở 5/10 từ khoá gắn với các sự kiện thể thao lớn của thế giới và khu vực. Thay đổi đáng chú ý là năm nay, mọi người đã quan tâm hơn đến biến đổi khí hậu. Có lẽ việc trải qua năm nóng nhất lịch sử với những đợt nắng nóng kéo dài, sau đó lại đến siêu bão Yagi để lại hậu quả nặng nề đã khiến chúng ta nhận ra rằng phải quan tâm đến môi trường ngay từ bây giờ và cần chung tay giúp hạn chế tốc độ nóng lên của Trái Đất.

Chưa cần làm gì quá đao to búa lớn, dọn dẹp rác thải hằng ngày chính là một cách để teen giúp Trái Đất bớt nóng. Chẳng thế mà nhân loại có hẳn một ngày có tên World Cleanup Day để nhắc nhở mọi người cùng làm sạch nơi mình đang sống. Các nhà khoa học đã nghiên cứu được rằng các bãi rác lộ thiên dù to hay nhỏ đều phát sinh khí thải, đặc biệt là khí metan.

Tuy không được chú ý nhiều bằng khí cacbonic (CO 2 ) nhưng thực ra khí metan mới là thủ phạm chính làm Trái Đất nóng lên nhanh bởi chúng giữ nhiệt trong khí quyển nhiều gấp 80 lần so với khí CO 2 . Nhưng khí metan lại phân hủy nhanh hơn CO 2 nên chỉ cần giảm được lượng metan thải ra, Trái Đất sẽ giảm tốc độ nóng lên.

Vì thế, dọn sạch rác ở nhà, trường học, trên đường phố không chỉ giúp không khí trong lành, không gian sạch sẽ mà còn là cách để hạn chế khí metan đầy độc hại. Và trong sự kiện World Cleanup Day năm nay, Gen Z ở Hà Nội đã làm những gì để ngày hội dọn rác ngày càng thu hút đông người tham gia, cùng biến bãi rác ngày xưa ai nấy đều xa lánh thành vườn hoa đón Tết vạn người mê?