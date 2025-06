Nhiệt tình "gieo hạt" cho Em Xinh, buitruonglinh "chắc suất" Say Hi mùa 2?

HHT - Chủ nhân của demo "Không Đau Nữa Rồi" gây chú ý với ngoại hình mới, hứa hẹn sẽ là nhân tố tiềm năng cho Anh Trai "Say Hi" mùa 2.

Sau khi ca khúc Không Đau Nữa Rồi viral trên mạng xã hội, cái tên buitruonglinh - chủ nhân của bản demo - cũng thu hút sự chú ý. Nam nhạc sĩ liên tục có loạt động thái ủng hộ nhiệt tình dàn Em Xinh "Say Hi" trên mạng xã hội lẫn ngoài đời. Cũng chính vì thế, đây cũng là cái tên khiến người hâm mộ đặt kỳ vọng lớn vào khả năng góp mặt tại chương trình Anh Trai "Say Hi" mùa 2.

Xuất hiện tại trường quay Live Stage 2 để ủng hộ team 52Hz thể hiện ca khúc Không Đau Nữa Rồi, buitruonglinh gây bất ngờ bởi diện mạo mới: Giảm cân, để tóc mullet bạch kim cá tính, phong cách thời trang chỉn chu.

Mới đây, trong một sự kiện, buitruonglinh được netizen khen ngợi "tuyệt đối điện ảnh" khi vô tình đứng chung khung hình cùng Dương Domic. Màn "biến hình 180 độ" này của buitruonglinh khiến người hâm mộ không khỏi đặt "ngôi sao hy vọng" về một nhân tố không thể thiếu cho Anh Trai "Say Hi" mùa 2.

Trước đó, chính nam ca sĩ cũng từng chia sẻ về mong muốn góp mặt trong Anh Trai "Say Hi" mùa 2 trong một buổi phỏng vấn. Khi được hỏi về chương trình, buitruonglinh hào hứng cho biết chắc chắn sẽ tham gia nếu có cơ hội.

buitruonglinh tên thật là Bùi Trường Linh, sinh năm 1999, từng theo học chuyên ngành kép Violin và Thanh nhạc nhẹ tại Nhạc viện TP.HCM. Sở hữu ngoại hình sáng sân khấu, nam ca sĩ Gen Z còn gây ấn tượng bởi khả năng sáng tác và chất giọng trầm ấm đặc trưng. Từng thử sức với nhiều thể loại, nhưng dấu ấn đậm nét nhất của buitruonglinh vẫn nằm ở những bản Ballad nhẹ nhàng, tự sự.