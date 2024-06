Nhiều khu vực tại miền Bắc tiếp tục có mưa lớn, thời tiết mát mẻ đến khi nào?

HHT - Ngày 5/6, mưa dông gia tăng nhanh ở Hà Nội và các tỉnh, thành phố đồng bằng Bắc Bộ. Đồng thời, nền nhiệt giảm nhẹ khiến thời tiết dễ chịu hơn so với hôm qua.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết từ tối 4/6, miền Bắc và khu vực Thanh Hóa gia tăng mưa dông trên diện rộng, kéo dài liên tục hai ngày tới. Lượng mưa phổ biến 40-120mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to kèm dông khi vũ lượng đạt trên 200mm.

Ngày 5/6, mưa dông gia tăng nhanh ở Hà Nội và các tỉnh, thành phố Đồng bằng Bắc Bộ. Đồng thời, nền nhiệt giảm nhẹ khiến thời tiết dễ chịu hơn so với một ngày trước. Tình trạng này kéo dài đến hết ngày 5/6. Từ 6/6, nắng nóng có thể sẽ quay trở lại khu vực này.

Trong khi đó, nắng nóng tiếp tục diễn biến gay gắt ở các tỉnh từ Nghệ An đến Bình Thuận. Nền nhiệt chạm ngưỡng cao nhất 36-38 độ C.

Đáng lưu ý, từ chiều tối 5/6, Nghệ An nguy cơ hứng chịu mưa vừa, mưa to và dông với lượng 20-50mm, có nơi mưa to trên 100mm chỉ trong 24 giờ. Mưa xuất hiện sau thời điểm nắng nóng gay gắt gây nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại Nam Bộ, thời tiết cũng oi nóng trở lại, có nơi nắng nóng 35-36 độ C. Tình trạng này khả năng kéo dài hết ngày 8/6.

Nhận định về các hình thái thời tiết trong tháng 6/2024, Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Trần Thị Chúc cho biết, tháng 6 cũng có thể xuất hiện 1-2 đợt nắng nóng gay gắt. Ngoài ra, trong tháng có khả năng xuất hiện 1- 2 cơn bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.