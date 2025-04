Nhiều người nổi tiếng chỉ trích hành động bay vào không gian của Katy Perry

HHT - Vào ngày 14/4, nữ ca sĩ Katy Perry cùng phi hành đoàn toàn các thành viên nữ đã thực hiện chuyến bay lịch sử vào không gian trên tàu vũ trụ Blue Origin. Tuy nhiên, sau khi hạ cánh, chuyến bay này bị nhiều người chỉ trích, trong đó có nhiều người nổi tiếng.

Jessica Chastain

Nữ diễn viên Jessica Chastain của The Help là nghệ sĩ mới nhất lên tiếng chỉ trích chuyến bay vào không gian của tàu vũ trụ Blue Origin. Cô đã chia sẻ trên tài khoản X (Twitter trước đây) một bài viết của tờ The Guardian. Dù không trực tiếp viết bài này nhưng hành động chia sẻ nó của Jessica Chastain cho thấy cô đồng quan điểm với những gì bài viết đề cập.

Nội dung bài viết nói rằng chuyến bay vào không gian của tàu Blue Origin đã chế giễu khát vọng tiến bộ khoa học và tiến bộ nữ quyền bằng cách chiếm đoạt chúng cho một mục đích xa xỉ và rỗng tuếch về mặt đạo đức.

Emily Ratajkowski

Nữ người mẫu Emily Ratajkowski gay gắt chỉ trích việc bay vào không gian của tàu vũ trụ Blue Origin là “ghê tởm”, như là “tận thế”. Cô chất vấn những người tham gia, họ nói rằng “quan tâm đến Mẹ Trái Đất” nhưng hành động lại là đi trên một con tàu vũ trụ được chế tạo bởi một “công ty đang phá hủy hành tinh này”.

Bên cạnh đó, Emily cũng đặt câu hỏi rằng những người phụ nữ trong phi hành đoàn bay vào không gian để làm gì, trong khi phải tốn bao nhiêu nguồn lực cả về tiền bạc lẫn sức người.

Olivia Munn

Nữ diễn viên Olivia Munn chỉ trích chuyến bay của tàu vũ trụ Blue Origin là “tham lam” vì chi phí để bay vào vũ trụ là không hề rẻ. Cô nói: “Đi vào không gian tốn rất nhiều tiền, và có nhiều người thậm chí còn không đủ khả năng mua trứng nữa”.

Cô cũng đặt câu hỏi về việc phi hành đoàn làm gì ngoài không gian. “Khám phá không gian là mở rộng kiến thức của chúng ta và giúp đỡ nhân loại. Họ sẽ làm gì trên đó để cuộc sống của chúng ta ở đây tốt đẹp hơn?”.

Olivia Wilde

Nữ diễn viên kiêm nhà làm phim Olivia Wilde mỉa mai khi chuyến bay vào vũ trụ kéo dài gần 11 phút của phi hành đoàn tàu Blue Origin: “Tôi đoán là tỷ đôla đã mua được một số meme hay”. Có thể cô đang ám chỉ đến một số hành động được cho là “ố dề” sau khi tàu hạ cánh, điển hình trong số đó là Katy Perry cúi xuống hôn mặt đất.

Chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh Wendy’s

Khi Katy Perry cùng các thành viên khác trên tàu Blue Origin hạ cánh xuống Trái Đất an toàn, chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh Wendy’s ở Mỹ đăng một câu “cợt nhả” rằng: “Chúng ta có thể gửi cô ấy trở lại không”. Đáp lại, Katy Perry cho rằng “có sự khác biệt rõ ràng giữa hài hước và sự thù địch có chủ đích, và đây không phải là lời nói đùa vô hại”.

Kesha

Chủ nhân bản hit TikTok không nói gì, nhưng cô đã chia sẻ một bức ảnh selfie, cho thấy mình đang mỉm cười và uống từ cốc của cửa hàng thức ăn Wendy’s. Như đã nói ở trên, chuỗi cửa hàng Wendy’s đã có lời mỉa mai Katy Perry sau khi cô hạ cánh an toàn từ tàu vũ trụ Blue Origin.

Mối quan hệ giữa Kesha và Katy Perry được biết đã bất hòa trong nhiều năm. Vào năm 2014, Kesha đệ đơn kiện nhà sản xuất âm nhạc Dr. Luke, cáo buộc anh ta về tội tấn công tình dục và bạo hành. Cô cáo buộc Dr. Luke cũng đã tấn công Katy Perry, nhưng Katy Perry phủ nhận và vẫn tiếp tục hợp tác với Dr. Luke trong nhiều dự án khác.

Amy Schumer

Nữ diễn viên hài Amy Schumer đã chế giễu chuyến bay vào vũ trụ của tàu Blue Origin bằng cách giả vờ cô cũng là một thành viên của phi hành đoàn vào phút chót. Trong “vở kịch” tự diễn đó, cô nói muốn bay vào không gian với một món đồ chơi ngẫu nhiên trong túi. Cô “cợt nhả”: “Chẳng có ý nghĩa gì cả, chỉ là nó có trong túi nên tôi mang theo”.