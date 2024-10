Nhiều nơi ở miền Bắc bắt đầu đón đợt mưa, khi nào Hà Nội có mưa dông?

HHT - Sau nhiều ngày hanh khô, mưa bắt đầu diễn ra ở nhiều tỉnh thành miền Bắc nước ta, một số nơi có mưa to. Thủ đô Hà Nội có khả năng mưa dông vào thời điểm nào?

Miền Bắc vừa trải qua nhiều ngày nắng ráo, ban ngày hanh khô. Nhưng từ hôm nay, 14/10, độ ẩm ở miền Bắc tăng dần. Do độ ẩm tăng nên buổi sáng ở miền Bắc càng dễ có nhiều sương mù, còn ban ngày nhìn chung vẫn có nắng, dù không nắng to như tuần trước.

Ngoài ra, một đợt mưa dông cũng bắt đầu ở miền Bắc từ hôm nay. Mưa dông rải rác sẽ xảy ra chủ yếu ở vùng núi và trung du Bắc Bộ. Cục bộ có nơi mưa to, đặc biệt là trong ngày mai, 15/10. Trời giảm nắng và có mưa khiến nhiệt độ ở khu vực này giảm 1 - 2oC so với mấy ngày trước.

Ở Thủ đô Hà Nội, sự thay đổi lớn nhất về thời tiết là độ ẩm tăng khiến nhiệt độ đêm và sáng sớm cũng tăng nhẹ dù nhiệt độ ban ngày không thay đổi nhiều. Nhiệt độ cao nhất trong ngày vào buổi trưa và đầu giờ chiều ở mức 32 - 33oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời). Độ ẩm tăng khiến nhiều người có cảm giác oi bức nếu ở trong nhà không thông thoáng. Các tỉnh thành lân cận như Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam Định... có nhiệt độ và độ ẩm tương tự Hà Nội.

Hà Nội có khả năng mưa cao nhất vào ngày mai, 15/10, chủ yếu là mưa nhỏ rải rác, có thể có dông. Ngoài những thời điểm có mưa dông thì trời ấm và ẩm, người dân ra ngoài nên mang theo đồ che mưa, nếu trời có dông nên tìm chỗ trú.

Đợt mưa này được dự báo kéo dài hết ngày 16/10, sau đó giảm trong một vài ngày rồi miền Bắc lại có thể có đợt mưa rào và dông nữa.