Nhiều tỉnh thành miền Bắc có mưa to đến rất to, Hà Nội bao giờ mới tạnh ráo?

HHT - Phần lớn miền Bắc vẫn đang có mưa, một số nơi mưa to. Buổi sáng, nhiệt độ xuống khá thấp. Tại Thủ đô Hà Nội, mưa sẽ kéo dài đến bao giờ?

Sáng nay, 18/7, mưa vẫn diễn ra ở phần lớn miền Bắc do ảnh hưởng của rãnh áp thấp như đã thông báo. Một số tỉnh thành đã có mưa to đến rất to từ tối qua đến sáng nay, như Hà Nội, Quảng Ninh, Hòa Bình, Thái Nguyên…

Đồng thời, nhiều nơi ở miền Bắc vẫn đang có gió Bắc - Đông Bắc nên nhiệt độ không cao, trời khá mát mẻ cả ngày, thậm chí buổi sáng còn se lạnh. Sáng sớm nay, nhiệt độ ở Hà Nội chỉ khoảng 27oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời), các tỉnh thành lân cận cũng tương tự. Phía Đông Bắc Bắc Bộ còn mát hơn. Trưa và chiều nay, nhiệt độ Hà Nội cũng chỉ xấp xỉ 35oC.

Mưa vẫn tiếp diễn hết ngày hôm nay và ngày mai, tập trung vào buổi sáng và tối muộn. Một số tỉnh thành có thể có mưa to đến rất to vào chiều và tối nay là Việt Trì, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Sơn La… Ngày mai gần như toàn miền vẫn có mưa nhưng mưa không liên tục, lượng mưa giảm, nhiệt độ tương tự như hôm nay.

Theo dự báo hiện tại, mưa sẽ giảm dần ở miền Bắc từ thứ Bảy, 20/7, dù chưa hết hẳn mà vẫn diễn ra rải rác trong ngày, cục bộ vẫn có mưa to nhưng có thể không kéo dài.

Tại Hà Nội, từ thứ Bảy, mưa giảm dần, trời chuyển gió Đông - Đông Nam, nhiệt độ tăng. Hà Nội có thể hết mưa từ chiều Chủ Nhật hoặc ngày thứ Hai tới, trời nóng lên trước khi có khả năng chịu ảnh hưởng của áp thấp từ phía Philippines di chuyển vào Biển Đông và lại có mưa.