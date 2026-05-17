Nhóc tỳ nhà Elon Musk giúp thương hiệu thủ công nội địa Trung Quốc "cháy hàng"

HHTO - Cậu bé X Æ A-12 - con trai tỷ phú công nghệ Elon Musk hút gần 10 triệu lượt xem trên Weibo, tạo ra cơn sốt mua sắm tại Trung Quốc. Chiếc túi thủ công đầu hổ ghi nhận hơn 3.000 đơn đặt hàng chỉ trong một giờ. Mẫu áo gile đạt chỉ số tìm kiếm "khủng" chưa từng có trong lịch sử thương hiệu nội địa 6 năm tuổi.

Con trai 6 tuổi của tỷ phú Elon Musk thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội, cậu bé đồng hành cùng cha trong chuyến thăm tới Trung Quốc, gây sốt với vẻ ngoài đáng yêu cùng tạo hình đậm chất Á Đông.

Từ khóa về diện mạo kiểu Trung Hoa mới của X Æ A-12 (hay còn gọi là Tiểu X/Lil X) hút gần 10 triệu lượt thảo luận trên Weibo. Theo đó, thông tin về các món đồ mà cậu bé sử dụng được dân mạng săn lùng, tạo nên cơn sốt mua sắm.

Phụ kiện được chú ý nhiều nhất là chiếc túi đầu hổ của thương hiệu Ya Xiaoqi Handmade tại Quảng Tây. Thiết kế lấy cảm hứng từ mũ và giày đầu hổ truyền thống vùng Tây Bắc Trung Quốc. Sau đó, chúng được biến tấu thành phụ kiện thời trang trẻ em mang phong cách hiện đại hơn.

Điểm ấn tượng của mẫu túi xách nằm ở các chi tiết thêu cầu kỳ, bắt mắt, mang đậm yếu tố văn hóa dân gian Trung Hoa.

Ông He - Giám đốc Công ty TNHH Văn hóa và Sáng tạo Quế Lâm Weiran cho biết toàn bộ các sản phẩm đều được thêu tay bởi nghệ nhân dân tộc thiểu số ở Quế Lâm và mất gần một tuần để hoàn thiện mỗi chiếc. Cũng vì lý do này, số lượng hàng tồn kho ban đầu giới hạn, chỉ vào khoảng hơn 100 chiếc.

Hiệu ứng từ "quý tử nhà Elon Musk" khiến món đồ có giá khoảng 1,2 triệu đồng "cháy hàng" ngay trong ngày. Đại diện thương hiệu tiết lộ doanh số đã tăng hơn mười lần chỉ trong một ngày kể từ khi hình ảnh của cậu nhóc X Æ A-12 được lan truyền trên mạng xã hội. Hơn 3.000 đơn đặt hàng được chốt trong chưa đầy một giờ, nhiều khách hàng đàm phán mua số lượng lớn khiến hệ thống bán hàng rơi vào tình trạng quá tải.

Toàn bộ sản phẩm hiện đã chuyển sang chế độ đặt trước. Host livestream của thương hiệu cho biết do quá trình khâu tay tốn nhiều thời gian nên cần từ 15 đến 30 ngày để có được một chiếc túi tương tự, không thể sản xuất hàng loạt.

Trên các nền tảng thương mại điện tử Trung Quốc, nhiều cửa hàng đổi tên sản phẩm thành “phong cách con trai Musk” để tận dụng sức hút truyền thông.

Bên cạnh đó, bộ áo gile được X Æ A-12 mặc cũng trở nên nổi tiếng. Cư dân mạng xứ Trung khen ngợi kiểu áo vest gấm hoa tinh tế mang tinh thần Tân Trung Hoa đang thịnh hành trong giới trẻ Trung Quốc.

Theo tờ Red Star News, đây là thiết kế mang tên Hạnh Lâm Xuân Yến thuộc phân khúc cao cấp của thương hiệu thời trang nội địa Shui Cai Chu. Mẫu áo cổ đứng được may bằng làm từ vải lụa Tô Châu - di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Trên nền vải là họa tiết dệt chim én và hoa xuân tượng trưng cho điềm lành, lòng nhân ái. Khuy áo vàng tươi được làm theo hình ảnh chim én đuổi theo mây lành lấy cảm hứng từ loài chim yến Bắc Kinh đồng thời cũng là logo thương hiệu.

Mẫu áo em bé được bán với giá khoảng 3,7 triệu đồng, trong khi phiên bản người lớn có giá 7,3 triệu đồng. Các sản phẩm được hoàn thiện từ 15 - 20 ngày theo đơn đặt hàng trước. Lượng tìm kiếm liên quan đến mẫu áo tăng đột biến trên các nền tảng mua sắm trực tuyến sau khi hình ảnh của Tiểu X trở nên viral.

Cư dân mạng phát hiện là thiết kế nguyên bản vốn dành cho bé gái. Tuy nhiên, khi xuất hiện trên con trai Elon Musk, bộ trang phục vẫn tạo nên tổng thể hài hòa và đáng yêu. Nhiều ý kiến cho rằng đây là ví dụ cho xu hướng thời trang phi giới tính kết hợp cùng thẩm mỹ Á Đông hiện đại.