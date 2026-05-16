Cannes 2026: Tâm điểm truyền thông ngày thứ 3 thuộc về dàn mỹ nhân châu Á

HHTO - Tiểu hoa đán Châu Dã lần thứ hai trở lại thảm đỏ Cannes 2026 nhận về cơn mưa lời khen nhờ diện mạo "Cành Vàng Lá Ngọc", hợp tác lần đầu tiên với thương hiệu Việt từng lập kỷ lục thế giới.

Tâm điểm truyền thông ngày thứ 3 của LHP Cannes lần thứ 79 thuộc về dàn mỹ nhân châu Á.

Thích Vy (trái) lần đầu đặt chân lên thảm đỏ Cannes, diện mẫu đầm kim sa khoe vóc dáng "mình hạc sương mai". Vợ thần đồng piano Lang Lang - Gina Alice nổi bật với mẫu đầm gam xanh dương xẻ đùi cao.

"Hot girl trà sữa" Chương Trạch Thiên (trái) chọn phong cách thanh lịch, tạo điểm nhấn với vòng cổ đá quý. Viên San San chọn mẫu đầm trắng trễ vai có phần cúp ngực đính đá. Diện mạo của sao nữ vướng tranh luận vì quá táo bạo, trông "phô phang".

Châu Dã năm năm thứ hai liên tiếp tham dự LHP Cannes với tư cách đại sứ thương hiệu L'Oréal Paris, cô là cái tên gây sốt nhất. Châu Dã diện mẫu đầm dạ hội sắc tím xám pha ánh khói của thương hiệu Phan Huy. Cô chọn trang sức ngọc trai cao cấp từ Tasaki, tóc búi thấp để hoàn thiện tổng thể mang hơi hướng cổ điển.

Châu Dã lần đầu bắt tay với NTK Phan Huy, "cân đẹp" ống kính Getty Images.

Trong bối cảnh nhiều mỹ nhân C-Biz đang bị chỉ trích vì trang phục phản cảm, "thiếu vải" tại thảm đỏ Cannes 2026, Châu Dã ghi điểm nhờ tạo hình quý phái. Qua ống kính "hung thần" Getty Images, sắc vóc Châu Dã được C-net khen ngợi như "quý cô bước ra từ tranh sơn dầu".

Nhiều blogger thời trang trên Weibo đánh giá sắc tím xám đặc biệt của thiết kế dạ hội phù hợp với khí chất "băng giá và xa cách” của sao phim Xin Chào 1983. Lựa chọn khéo léo này giúp cô giữ được vẻ thanh tao nhưng không rơi vào cảm giác ngọt ngào đại trà.

Chia sẻ với Hoa Học Trò Online, Phan Huy cho biết mẫu lễ phục là một trong những thiết kế tiêu biểu thuộc BST Xuân Hè 2026 Couture của thương hiệu. Các sáng tạo Cành Vàng Lá Ngọc từng giúp NTK sinh năm 1999 lập kỷ lục, trở thành NTK trẻ nhất lịch sử góp mặt trong lịch trình chính thức tại Paris Haute Couture Fashion Week.

Điểm nhấn đắt giá của bộ lễ phục nằm ở sự giao thoa giữa tinh thần của thời trang cao cấp haute couture và văn hóa Á Đông. Mảng satin tối giản ở mặt trước gợi liên tưởng đến tà áo dài truyền thống Việt Nam. Các chi tiết đính kết chạy dọc thân váy lấy cảm hứng từ kim bài và kim khánh triều Nguyễn.

"Đối với thiết kế này, chúng tôi không tái hiện di sản theo hướng hoài cổ mà diễn giải chúng bằng tinh thần đương đại, mềm mại và mang tính quốc tế hơn.” - Thủ khoa Thời trang Phan Huy bộc bạch.

NTK trẻ cho biết đã định hướng đây là thiết kế dành cho thảm đỏ quốc tế ngay từ khâu lên ý tưởng. Theo đó, các bước nghiên cứu về hiệu ứng ánh sáng, chuyển động trang phục cũng như cấu trúc corset được tính toán kỹ lưỡng để tạo nên tổng thể vừa giữ được sự thanh thoát, vừa tỏa sáng trên thảm đỏ.

Đây là lần thứ ba các thiết kế của Phan Huy được lăng xê tại thảm đỏ Liên hoan Phim Cannes. Chỉ trong một tháng gần đây, váy áo của nhà mốt Việt này liên tiếp "lọt mắt xanh" của dàn mỹ nhân Hoa ngữ đình đám gồm Phạm Băng Băng, Triệu Lộ Tư, Châu Dã. Các chuyên gia thời trang Trung Quốc nhận định sự lăng xê liên tục từ dàn sao C-Biz đưa thương hiệu Phan Huy tiếp cận công chúng xứ tỷ dân với tốc độ đáng kinh ngạc.