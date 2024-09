Những bí ẩn của "Emily in Paris": Vì sao Emily mãi vẫn chưa nói được tiếng Pháp?

HHT - "Emily in Paris" có không ít những điều khó hiểu, khiến khán giả vừa hoang mang nhưng cũng không thể dứt được khỏi từng khung hình.

Thời hạn visa đi Pháp của Emily là bao lâu?

Một trong những câu hỏi đang khiến khán giả "rầm rộ" gần đây về Emily in Paris đó là thời hạn visa của Emily. Tuy nhiên, đây vốn dĩ không phải một điều quá khó hiểu vì trên thực tế, visa đi Pháp có thể xin dài hạn để phục vụ cho công tác hoặc lưu trú.

Emily sang Paris để làm việc tại một công ty marketing danh tiếng, cho nên chắc chắn cô phải được công ty lo liệu những vấn đề về visa hay ăn ở. Tuy nhiên việc Emily có một cuộc sống thoải mái quá mức, gần như không lo lắng gì về vấn đề giấy tờ hay visa khiến khán giả khá tò mò và thắc mắc.

Vì sao Emily mãi chưa nói được tiếng Pháp?

Một điều khác mà người xem cảm thấy chưa thể thấu hiểu được đó là việc Emily vẫn chưa thể thành thạo tiếng Pháp giao tiếp cơ bản sau 4 mùa phim. Emily sang Pháp làm việc, va chạm với một nền văn hóa mới nhưng lại không tiếp thu quá nhiều. Cô vẫn giữ nguyên lối sống như đang ở Mỹ, nhất là chuyện "ngoan cố" nói tiếng Anh, đến mức gần như tất cả những nhân vật xung quanh cô đều nói ngôn ngữ này thay vì tiếng Pháp.

Sau một thời gian dài ở kinh đô hoa lệ Paris, Emily vẫn chưa thể nói được vài câu giao tiếp cơ bản bằng tiếng Pháp, cũng như chưa hoàn toàn cởi mở để tiếp thu văn hóa nơi ở mới này.

Emily chi trả cho đồ hiệu mình mặc thế nào?

Emily in Paris có điểm cộng sáng giá suốt 4 mùa là khâu phục trang của nữ chính Lily Collins. Những bộ cánh công sở hay đi tiệc của Emily xuyên suốt phim được đánh giá cao vì thời trang và đắt tiền. Tuy nhiên từ đây, khán giả lại thắc mắc làm cách nào để cô nàng chi trả cho mớ quần áo hàng hiệu này, trong khi phải ăn ở và sinh hoạt tại một trong những thành phố đắt đỏ nhất thế giới.

Emily làm công việc hoạch định chiến lược để làm truyền thông mạng xã hội tại công ty Savoir, thế nên mức lương chắc chắn không hề thấp. Tuy vậy, vẫn không có gì đảm bảo cô nàng có chi phí dư dả đến mức sở hữu quần áo hiệu mà không trùng bất kỳ món nào.

Vì sao chàng trai nào gặp Emily cũng yêu cô?

Emily có tính cách khá vô tư, đôi khi trở nên đáng ghét vì không quá thiện cảm với nền văn hóa của Pháp. Thế nhưng cô lại là dạng nữ chính "người gặp người thương" khi cho đến mùa 4 mới nhất, cô đã gặp và hớp hồn gần 10 chàng trai.

Đã có nhiều anh chàng đẹp trai, tài giỏi, gần như hoàn hảo phải lòng Emily, phải kể đến như Doug, Gilles, Alfie, Marcello, Thomas, Fabien, Mathieu, Timothee và nổi bật nhất là Gabriel. Khả năng "hút trái dấu" của Emily được nhiều khán giả để tâm, không hiểu nguyên do nào mà cô làm được như vậy.

Vì sao bị đánh giá dở nhưng Emily in Paris được làm tận 5 mùa?

Ngoài những thắc mắc trên, Emily in Paris vẫn còn nhiều bí ẩn nhỏ khác. Ví dụ như, Emily vì sao luôn vứt giỏ xách đắt tiền của mình tùm lum ở chỗ công cộng mà không lo bị trộm mất, hay cô chưa một lần nào đi tàu metro hay xe buýt - những phương tiện phổ biến hàng đầu tại Paris.

Emily in Paris có nhiều "lỗ hổng" về cốt truyện, từ đó khiến cho series này liên tục nhận về đánh giá tiêu cực từ giới chuyên môn và người xem. Trên thang đo Metacritic, Emily in Paris trung bình nhận về 56/100 điểm (mùa 4 thấp nhất với 47/100 điểm) bởi giới phê bình, trong khi khán giả còn khó tính hơn khi chỉ cho phim 4,8/10 điểm. Tuy vậy kể từ năm 2020, Emily in Paris vẫn được Netflix liên tục sản xuất mùa mới, và sắp tới đây sẽ có thêm mùa 5.

Lý do đơn giản là bởi trái ngược với đánh giá tiêu cực, Emily in Paris lại thành công về mặt thương mại khi liên tục đứng top 1 trending toàn cầu trên Netflix. Mùa 4 mới nhất leo lên vị trí cao nhất của Netflix toàn cầu ngay tuần đầu ra mắt, chỉ sau 4 ngày đã thu về gần 20 triệu lượt người xem, cũng như lọt top 10 tại 93 quốc gia. Chỉ cần còn nhiều người đón xem hành trình "càn quét" Paris của Emily thì thước phim này chắc chắn sẽ còn được ưu ái kéo dài.