Những chòm sao này có hẹn với "vị thần may mắn" trước khi tháng 5 khép lại

HHTO - Không phải ai cuối tháng cũng áp lực vì tiền bạc hay công việc. Với 5 chòm sao dưới đây, khoảng thời gian cuối tháng 5 lại giống một cú đổi gió khi nhiều chuyện bắt đầu thuận hơn thấy rõ.

Song Tử

Song Tử cuối tháng này rất dễ rơi vào kiểu “định đi chơi nhưng lại chốt được việc”. Bạn càng ra ngoài nhiều càng dễ gặp người mang tới cơ hội kiếm tiền hoặc kết nối hữu ích. Có người được rủ hợp tác khi đang ngồi cà phê, có người được giới thiệu khách hàng mới chỉ sau một cuộc nói chuyện vu vơ.

Điểm mạnh nhất của Song Tử giai đoạn này là khả năng xoay chuyển tình huống cực nhanh. Những việc tưởng không kịp deadline lại xử lý gọn bất ngờ. Người làm nội dung, bán hàng hoặc công việc cần giao tiếp sẽ có cảm giác mọi thứ bắt đầu trơn tru hơn hẳn nửa đầu tháng.

Bạch Dương

Bạch Dương cuối tháng 5 gần như không có ngày nào yên. Tin nhắn công việc đến liên tục, lịch họp dày hơn và nhiều việc phát sinh vào phút chót. Nhưng điều khác biệt là càng bận bạn càng kiếm được tiền.

Một vài Bạch Dương có khả năng nhận thêm việc ngoài, được giao dự án mới hoặc bắt đầu có khách tự tìm tới thay vì phải chủ động đi tìm việc như trước. Có người còn nhận được khoản tiền bị chậm từ đầu tháng khiến tâm trạng nhẹ hẳn.

Đây cũng là giai đoạn Bạch Dương dễ mạnh tay chi cho bản thân như đổi điện thoại, mua đồ công nghệ hoặc nâng cấp góc làm việc.

Thiên Bình

Thiên Bình cuối tháng này có vận rất mạnh về các mối quan hệ. Bạn dễ gặp người nói chuyện hợp, được hỗ trợ đúng lúc hoặc đơn giản là đi tới đâu cũng tạo thiện cảm.

Nhiều cơ hội của Thiên Bình lại đến từ những chuyện rất bình thường như một buổi tụ tập bạn bè, một cuộc hẹn ngẫu nhiên hay lời giới thiệu từ người quen. Nếu đang muốn đổi việc hoặc mở rộng công việc cá nhân, đây là thời điểm nên chủ động xuất hiện nhiều hơn thay vì ở yên một chỗ.

Ngoài ra, tâm trạng của Thiên Bình cuối tháng cũng dễ chịu hơn hẳn. Bạn bắt đầu muốn chăm chút bản thân, thay đổi ngoại hình hoặc sắp xếp lại cuộc sống.

Ma Kết

Ma Kết là kiểu chòm sao càng cuối tháng càng lì và càng làm mạnh. Trong khi nhiều người bắt đầu xuống năng lượng thì bạn lại vào guồng rất nhanh. Những việc từng bị đánh giá khó hoặc mất thời gian nay lại xử lý cực gọn.

Điểm đáng chú ý là Ma Kết cuối tháng này rất dễ được cấp trên hoặc khách hàng chú ý tới năng lực thật sự. Có người được giao thêm quyền quyết định, có người bắt đầu được tin tưởng ở vị trí quan trọng.

Tiền bạc tuy chưa tới mức bùng nổ nhưng cũng ổn định hơn. Đặc biệt, người làm kinh doanh hoặc công việc tự do dễ có thêm khách quen quay lại.

Song Ngư

Song Ngư là chòm sao có thay đổi rõ nhất về tinh thần cuối tháng 5. Bạn không còn cảm giác bị hối thúc hoặc mất phương hướng như hồi đầu tháng. Nhiều chuyện từng làm bạn lo giờ bắt đầu có hướng giải quyết.

Có người nhận được phản hồi công việc đúng lúc, có người tìm được môi trường phù hợp hoặc đơn giản là thấy đầu óc thoáng hơn. Song Ngư cuối tháng này cũng dễ có xu hướng sống chậm lại, ngủ nghỉ điều độ hơn và bớt ôm việc về đêm.

Dù vận tiền bạc không quá mạnh nhưng bạn lại có cảm giác “đủ dùng, đủ yên tâm”, mà với Song Ngư lúc này như thế đã là một kiểu may mắn rồi.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo