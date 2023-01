Những con số may mắn năm 2023 là gì, người sinh vào ngày nào sẽ gặp may nhất?

HHT - Mỗi năm sẽ có những con số may mắn khác nhau, vậy những con số nào được coi là “đẹp” nhất trong năm Quý Mão 2023? Ngoài ra, những người có sinh nhật là một số ngày nhất định trong tháng cũng sẽ rất may mắn. Nhưng nếu bạn không sinh vào những ngày đó thì vẫn có cách để vận may của bạn tăng lên đáng kể.

Năm con Mèo - hay ở nhiều nước châu Á khác là năm con Thỏ - được coi là biểu tượng của may mắn, của sự sinh sôi nảy nở. Theo ông Lee Cheng Hoe, một chuyên gia phong thủy của công ty Penang Feng Shui (Malaysia), những đất nước và khu vực ở phía Nam như Singapore, Hong Kong (Trung Quốc), Việt Nam sẽ có sự tăng trưởng mạnh về kinh tế. Theo nhà nghiên cứu thần số học Gracy Yap thì 2023 là năm vũ trụ 7, tượng trưng cho sự dịch chuyển chậm, để suy nghĩ và lên kế hoạch hơn là làm việc cường độ cao, và mỗi con người nên tập trung vào việc cải thiện bản thân. Năm nay sẽ phù hợp với sự yên tĩnh hơn là ồn ào, suy ngẫm kỹ hơn là vội vàng đưa ra quyết định. Những ngành phát triển tốt là giáo dục, viết lách và xuất bản, khoa học, nghiên cứu, tư vấn, vận chuyển, chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp. Số 23 được gọi là “Ngôi sao Hoàng gia của Sư Tử” theo hệ thống Thần số học, nên lời khuyên tổng quát cho tất cả mọi người là hãy kiên trì theo đuổi những mục tiêu của mình, dù tiến trình không nhanh như mong muốn thì cũng đừng bỏ cuộc. Những con số may mắn nhất trong năm 2023 là số 1, 4 và 7. Những người gặp may mắn nhất là những người sinh vào các ngày 1, 4, 10, 13, 19, 22, 28 và 31 của bất kỳ tháng nào. Nhưng nếu ngày sinh của bạn không có những con số này thì cũng không sao, chỉ cần bạn đi cùng hay làm việc cùng những người sinh vào những ngày đó là mọi việc của bạn sẽ dễ thành công hơn rồi. Chuyện tình cảm của 12 con giáp trong năm Quý Mão: Tuổi Tí may mắn, tuổi Mão cần tỉnh táo Thục Hân