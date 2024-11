Những hình ảnh đầu tiên về "Avatar 3": Tạo hình tộc người lửa được hé lộ

HHT - Với tựa phim chính thức là "Avatar: Fire and Ash", phần ba "Avatar" sẽ giới thiệu đến khán giả một tộc người hoàn toàn mới, những người được cho là đại diện của mặt tiêu cực và sự xấu xa trên hành tinh Pandora.

Tại triển lãm D23 Brazil - sự kiện dành cho giới truyền thông và người hâm mộ Disney hôm 10/11 vừa qua, hãng phim đã công bố một số hình ảnh trong concept art (bản phác thảo ý tưởng) của phần 3 loạt phim Avatar, có tên Avatar: Fire and Ash (tạm dịch: Avatar: Lửa và Tro tàn).

Bản phác thảo ý tưởng do họa sĩ Dylan Cole, nhà thiết kế Zachary Berger và Steve Messing thực hiện. Các hình ảnh được công bố có một cảnh sinh hoạt dưới nước, dự kiến tiếp tục câu chuyện về tộc biển ở phần hai, và giới thiệu những phương tiện bay nhìn giống khinh khí cầu, dự báo về một trận đại chiến trên không.

Đặc biệt, có một hình ảnh về ngôi làng có vẻ thuộc về tộc Ash (lửa/tro), một tộc người hoàn toàn mới sẽ xuất hiện trong phần ba. Nhóm người này áp giải một nhân vật nam mang tạo hình giống nhân lực của phe người Trái Đất trong cơ thể người Na'vi ở phần phim trước.

Phần ba Fire and Ash nối tiếp những sự kiện trong phần hai, khi gia đình Jake (Sam Worthington) và Neytiri (Zoe Saldaña) chạm trán tộc người Ash. Theo trang tin DiscussingFilm, bộ tộc mới này là "sự phản ánh mặt tồi tệ nhất của Na'vi".

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Variety năm 2023, đạo diễn James Cameron cũng từng chia sẻ rằng Fire and Ash sẽ khám phá những vùng đất và nền văn hóa mới. "Lửa sẽ được đại diện bởi tộc người Ash. Tôi muốn giới thiệu người Na'vi ở một góc nhìn mới. Trong những phim đầu, có những hành động tiêu cực của con người và tích cực của Na'vi. Ở phần ba, chúng tôi sẽ làm ngược lại", nhà làm phim người Canada tiết lộ.

Avatar: Fire and Ash vẫn do James Cameron đạo diễn, đồng biên kịch với Rick Jaffa và Amanda Silver. Phim được quay song song với Avatar: The Way of Water (2023), hiện vẫn trong quá trình hoàn thiện các cảnh quay và dần bước vào giai đoạn hậu kỳ.

Disney ấn định thời điểm ra rạp chính thức cho Avatar: Fire and Ash là vào mùa Giáng Sinh năm sau, ngày 19/12/2025.