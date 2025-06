Những nhà thiết kế nào đứng sau thời trang táo bạo của các Em Xinh "Say Hi"?

HHT - Trang phục trình diễn Live stage 1 của 30 Em Xinh "Say Hi" được thiết kế bởi các nhà mốt nội địa. Ý tưởng của bộ đôi fashionista Quỳnh Anh Shyn và Châu Bùi gây trầm trồ, được đánh giá cao.

Tiếp nối thành công từ Anh Trai "Say Hi", phiên bản nữ Em Xinh "Say Hi" được đầu tư kỹ lưỡng, công phu về mặt concept, trang phục trình diễn. Chưa hết bất ngờ bởi 2 sân khấu Liên quân, các tín đồ thời trang lại được dịp đã mắt với loạt 6 chủ đề trang phục của các “em xinh” tại vòng Live stage 1.

Trang phục của đội Kim Cương là sự giao thoa giữa yếu tố truyền thống và phong cách vị lai (futuristic). Trang phục gam trắng - bạc phù hợp với bản phối âm hưởng dân ca Bắc Bộ trên nền nhạc điện tử của ca khúc Cầm Kỳ Thi Họa.

Em Xinh Em Bling được lựa chọn để mở màn vòng thi Live stage 1. 5 mỹ nữ quay trở về những năm 80s trong gam màu neon tím hồng, phong cách disco/glam rock.

Liu Grace, Lâm Bảo Ngọc, Han Sara, Danmy, Lyly trình diễn ca khúc Từng, là bản Ballad duy nhất của đêm diễn. Giám đốc thời trang Kye Nguyễn lấy cảm hứng từ hình tượng những nàng thơ cổ đại pha thêm yếu tố siêu thực từ tương lai.

MaiQuinn lần đầu làm đội trưởng, dẫn team EASIER lọt Top 3 tại Live stage 1. Dàn mỹ nữ Gen Z “bỏ bùa” khán giả qua phần hình ảnh hiện đại, trẻ trung. Chất liệu vải thổ cẩm được lồng ghép khéo léo trên trang phục.

Hai đội thi có phần nhìn ấn tượng nhất thuộc về đội Run và Đồng Dao Xinh Gái. Bộ đôi fashionista Châu Bùi và Quỳnh Anh Shyn đều đảm nhận vị trí đội trưởng, phụ trách tạo hình sân khấu.

Châu Bùi dẫn đội Run tới vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng nhờ phần quay one-shot, gợi nhớ tới các MV K-Pop. Tuyên ngôn thời trang nổi loạn, phá vỡ định kiến được thể hiện rõ nét qua phong cách street-wear, kiểu dáng táo bạo với sắc đỏ, đen chủ đạo. Toàn bộ trang phục của team Run là thành quả lao động của NTK Hòa Nguyễn và cộng sự.

Ca khúc Đồng Dao Xinh Gái dù không đạt thứ hạng cao nhưng nhận về cơn mưa lời khen từ các tín đồ thời trang. “Thuyền trưởng” Quỳnh Anh Shyn lên ý tưởng trang phục chỉ trong 1 ngày, lấy cảm hứng từ trò chơi dân gian Rồng Rắn Lên Mây.

Fashionista 9X chọn cách điệu áo yếm, áo tứ thân, thêm thắt nơ to bản, bèo nhún, đường cắt xẻ bất đối xứng, khỏe khoắn. Quỳnh Anh Shyn được đánh giá có tư duy thẩm mỹ táo bạo, chỉn chu từ sân khấu treo nón quai thao, giày bọc vải đồng họa tiết tới phụ kiện Hermes đắt đỏ cho cả team.

Trang phục của các “em xinh” Miu Lê, Quỳnh Anh Shyn, Orange, Vũ Thảo My, Mỹ Mỹ là sáng tạo đến từ DUC STUDIO - thương hiệu Việt 6 năm tuổi của NTK Nguyễn Minh Đức.