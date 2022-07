Những rào cản bạn cần sớm dọn khỏi đường chạy của mình đến đích thành công

HHT - Rào cản của thành công không phải là năng lực, cũng không phải là xuất thân, mà là từ những suy nghĩ rất thường tình nhưng nguy hiểm này.

Không có niềm tin

Xung quanh nói cho bạn tin rằng thành công chỉ là số ít, chỉ là một vài ngoại lệ, cho nên khuyên chúng ta nên an phận và chọn phương án an toàn. Chính vì không có niềm tin rằng bản thân có cơ hội nên nhiều lần chúng ta sẽ không dám đón nhận thử thách, không dám mạo hiểm, không dám bước ra khỏi vùng an toàn và nhất là không dám bắt đầu. Đây chính là rào cản lớn nhất.

Không muốn thành công

Nghe có vẻ lạ phải không, nhưng thật ra là vậy đấy. Bạn cũng mơ về thành công và những điều tốt đẹp. Nhưng bạn sợ trả giá. Bạn thấy hiện tại cũng đủ tốt rồi. Thế là chọn khỏi cần cố gắng. Nhưng đây là điệu ru ngủ bản thân rất nguy hiểm đấy. Sự nỗ lực và thành công sẽ thay đổi mọi thứ và mang đến nhiều điều tuyệt vời, nhiều sự lựa chọn cho bạn. Đừng giới hạn mình chỉ vì nỗi sợ vô căn cứ.

Phí thời gian mà không hay

Có nhiều người không nhận ra bản thân đang lãng phí thời gian. Chúng ta vẫn làm việc học tập hàng ngày chứ đâu để thời gian trống, vậy mà đang lãng phí bằng cách làm mọi thứ chỉ để cho xong mà không để tâm vào thứ mình làm. Làm những điều không hiệu quả không hợp với mình. Việc cần làm là đánh giá lại xem mình đang đầu tư phần nhiều thời gian vào việc gì? Vì sao? Và nó có đem lại hiệu quả hay chút tiến triển nào không.

Tin mù quáng vào vận may và sự ngẫu nhiên

Bạn rất thích hiểu méo mó chữ "tùy duyên". Chúng ta đôi khi cứ tin rằng biết đâu mọi thứ mình từng mơ ước số phận run rủi sao đó đến với đời bạn như một phép màu. Bạn cứ ngồi thế mà chờ đợi. Cho nên bạn không bao giờ đặt mục tiêu. Cứ để mặc dòng đời đẩy mình đến đâu hay đến đó.

Chữ "SỢ" quá lớn

Bạn sợ trông mình ngu ngốc bẽ bàng; Sợ không biết người thân và bạn bè có hài lòng không, sẽ nói gì; Sợ lời bình luận xung quanh; Sợ mọi thứ... Có điều bạn không biết, có những thứ trên đời không đáy, lòng tham con người và nỗi sợ. Cho nên nếu cứ vô tư thả mình vào đấy thì không có điểm kết thúc. Nỗi sợ sinh ra từ tưởng tượng của bạn mà. Nó chỉ ngưng lại khi bạn quyết định ngừng đi về phía nó và bắt đầu hành động.

Lười và tin rằng có cách ít mất sức hơn

Đừng tiếp cận vấn đề theo kiểu ngại khó ngại khổ và hỏi có đường tắt nào không? Bạn cứ tin rằng thành công của người khác là nhờ họ may mắn tìm ra được cách dễ, đường tắt. Suy nghĩ này khiến bạn không bắt đầu hành trình của mình. Ai cũng phải trả giá cho những gì họ đạt được, không có ngoại lệ, chỉ là khi nào bạn bắt đầu tin thôi. Mọi thứ đều là do bạn lười. Lười cũng được, nhưng đừng đổ thừa rằng mình đang ngồi tìm cách đi rút ngắn, không có con đường đó trên đời.