Nine - Baifern từ bạn thành yêu rồi vòng ngược, tan vỡ vẫn là cặp đôi "cưng xỉu"

HHT - Sau gần 2 năm kể từ khi xác nhận hẹn hò, Nine Naphat và Baifern Pimchanok chia tay. Nhìn lại những khoảnh khắc ngọt ngào, đáng yêu của NineBai (tên ghép của hai người) trong suốt thời gian qua, người hâm mộ không khỏi hẫng một nhịp, niềm vui bị thay thế bởi nỗi luyến tiếc.

Từng "chỉ là bạn thân"

Năm 2019, Friendzone (Yêu Nhầm Bạn Thân) ra rạp gây bão toàn châu Á, đưa Nine và Baifern trở thành "cặp đôi vàng" của màn ảnh Thái. Không chỉ hút fan cá nhân, cả hai thu về lượng lớn fan couple nhờ ngoại hình xứng đôi lẫn "phản ứng hóa học" bùng nổ. Những tin đồn hẹn hò của Nine và Baifern dần rộ lên, nhưng thời điểm này, cả hai liên tục phủ nhận, khẳng định chỉ là đồng nghiệp.

Năm 2022, cả hai tái hợp tác trong bộ phim Sợi Dây Hoàng Lan. Chemistry giữa NineBai chín muồi và một lần nữa bùng nổ. Cặp đôi được yêu thích lại càng được yêu mến hơn. Không chỉ fan ủng hộ, trong một phỏng vấn, mẹ của Nine Naphat - Á hậu 2 Hoa hậu Thái Lan năm 1988 - cũng "đẩy thuyền" Nine và Baifern, động viên con trai theo đuổi. Nhưng mặc cho những lời đồn rộ lên ngày một nhiều, NineBai vẫn nhất mực tuyên bố chỉ coi nhau là bạn.

Hai năm yêu "dễ thương quên lối về"

"Thuyền" Nine - Baifern có dấu hiệu cập bến từ tháng 11/2022. Trong chương trình Sai Khai trên đài Thairath TV 32, MC Num Kanchai đã vô tình tiết lộ mối quan hệ giữa Baifern và Nine khi đề cập đến 2 nhân vật này cùng nam diễn viên Win Metawin. Anh nói: "Win cũng coi như con trai anh. Nine là con trai cả. Sao mà "đẩy thuyền" Win với chị dâu được", ngụ ý không thể có chuyện Win yêu đương với chị dâu Baifern được. Nhận ra mình đã lỡ lời, anh nhanh chóng gạt đi: "Để hai em tự nói thì hơn".

Cuối tháng 11, tới đầu tháng 12 năm 2022, Nine và Baifern lần đầu trả lời truyền thông Thái Lan về tình yêu dành cho đối phương. Nine cho biết đã "cảm nắng" Baifern từ lâu, quyết định tỏ tình vì "giả sử cô ấy sẽ hẹn hò với một ai đó thật lâu, chẳng phải tôi sẽ mất cơ hội sao. Nên tôi không thể ngồi yên được nữa, phải nói cho cô ấy biết tình cảm của tôi". Sau đó, trong phỏng vấn vào tối 3/12, Baifern đã gật đầu cười khi được hỏi có mở lòng với Nine không.

Suốt thời gian yêu nhau, Baifern và Nine chăm chia sẻ nhiều khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau lên Instagram như đi du lịch, nghỉ dưỡng chung hay cùng ăn mừng kỷ niệm... Người này là "phó nháy" của người kia. Nine Naphat gần như không bỏ lỡ bất cứ bài đăng nào của Baifern. Anh thả tim, bình luận. Dưới mỗi bài đăng của Baifern và Nine có liên quan tới đối phương, không chỉ fan mà đồng nghiệp thân thiết trong giới cũng để lại bình luận bày tỏ sự rung rinh, nguyện ăn no "cẩu lương" từ cặp đôi.

Vòng ngược về làm bạn

Chiều 24/6, cư dân mạng "sốc không nói nên lời" khi hàng loạt các trang tin của Thái Lan đưa tin Baifern Pimchanok và Nine Naphat đã chia tay sau chuyến du lịch ở Thụy Sĩ. Đa số đều đặt ra nghi vấn từ một bài đăng của Baifern trên Instagram. Cô đăng ảnh đang ở phòng tập, chuẩn bị cho dự án mới, kèm chú thích: "Hóa ra là như vậy sao", để trái tim đen và Nine để lại bình luận bằng một trái tim trắng.

Không lâu sau, mạng xã hội rộ lên tin đồn người khiến mối quan hệ của NineBai rạn nứt là mẹ của nam diễn viên. Tháng 7/2023, thông tin mẹ của Nine và Baifern bất hòa đã rộ lên khi bà hủy theo dõi cô trên Instagram. Ngay sau đó, bà đã đính chính rằng hủy theo dõi chỉ là lỗi từ hệ thống.

Phía Nine và Baifern đều cho biết sẽ sắp xếp trả lời truyền thông về chuyện tình cảm sau. Và đúng như lời hẹn, ngày mà fan không mong muốn nhất đến. Chiều 4/7, Nine Naphat mở họp báo tuyên bố anh và Baifern đã chia tay. Nam diễn viên chỉ nói rằng mối quan hệ tan vỡ là do anh không biết cách cân bằng, sắp xếp. Anh không nhắc rõ lý do hay đề cập tới đồn đoán về gia đình, phủ nhận việc có người thứ ba chen chân phá vỡ tình cảm. Phóng viên Thái Lan ghi lại khoảnh khắc Nine Naphat lấy tay lau nước mắt sau khi được giới truyền thông và nhân viên an ủi, rời khỏi họp báo.

Dù đã chuẩn bị tinh thần, người hâm mộ vẫn không khỏi bàng hoàng, hụt hẫng khi nhận tin mối tình chị em BaiNine đứt gánh. Fan buồn nhưng tôn trọng quyết định của hai người. Nine Naphat cho biết anh và Baifern quyết định trở lại mối quan hệ bạn bè thân thiết, tập trung cho sự nghiệp. Công chúng vẫn có thể kỳ vọng vào dự án hợp tác của hai người trong tương lai. Tuy nhiên thời điểm này, họ cần một khoảng trống.