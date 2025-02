Ninh Bình: Nữ sinh 2K9 bị bạn thân cũ gọi người đánh hội đồng đến nhập viện

HHT - Theo nội dung clip, nữ sinh L. bị nhóm bạn cùng trang lứa hành hung. Đặc biệt, một trong 3 người đánh còn dùng mũ bảo hiểm đập nhiều lần vào người nạn nhân.

Khoảng 19h30' ngày 18/2, trên tuyến đường phố Đông Nhạc 2, thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô (tỉnh Ninh Bình) xảy ra mâu thuẫn, xô xát của một nhóm nữ sinh. Sự việc được phát tán trên mạng xã hội gây bức xúc dư luận.

Vào cuộc điều tra, cơ quan Công an huyện Yên Mô xác định, do có mâu thuẫn cá nhân, nữ sinh N.V.P.M. (SN 2009), hẹn nữ sinh T.T.M.L. (SN 2009, học sinh của Trung tâm GDNN - GDTT) để giải quyết.

Quá trình đến điểm hẹn, M. rủ thêm 4 bạn đi cùng. Đến nơi, trong quá trình nói chuyện, M. và L. tiếp tục xảy ra xích mích nên cả hai lao vào đánh nhau. Trong lúc xô xát, thấy M. nhỏ hơn, bị yếu thế nên một số người bạn của nữ sinh này đã dùng tay, chân, mũ bảo hiểm cùng xông vào tấn công L.

Trong quá trình nhóm nữ sinh đánh nhau, T.T.P.A. (bạn của M.) sử dụng điện thoại di động quay lại sự việc, phát tán trên mạng xã hội.

Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo Công an huyện Yên Mô khẩn trương phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Gia đình nạn nhân cho biết trong số những người đánh con em họ có người từng là bạn thân với nạn nhân và đang học cùng lớp. Cũng theo gia đình nạn nhân thì nguyên nhân của vụ việc có thể do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm.

Hiện nữ sinh L. đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa H.Yên Mô do chấn thương phần mềm và tâm lý chưa ổn định.

Công an thị trấn Yên Thịnh (Huyện Yên Mô) đang phối hợp với các đơn vị liên quan để xác minh, làm rõ vụ việc.