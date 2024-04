Nối sóng Queen of Tears, The Midnight Romance in Hagwon có "kế thừa" cơn sốt châu Á?

HHT - "Queen of Tears" (Nữ Hoàng Nước Mắt) không chỉ vươn lên vị trí "bá chủ" rating tại nội địa, mà còn tạo được hiệu ứng truyền thông khủng lan rộng ra nước ngoài. Ở vị trí nối sóng khi "Queen of Tears" kết thúc, "The Midnight Romance in Hagwon" do Jung Ryeo Won và Wi Ha Joon phải chịu những áp lực vô hình gì?

Queen of Tears chỉ còn 2 tập cuối, khoảng cách với "ngôi hậu" của Hạ Cánh Nơi Anh trong bảng xếp hạng phim truyền hình có rating cao nhất lịch sử tvN đã rất sát. Gần như đến 90%, Queen of Tears sẽ vượt qua "tiền bối" để đứng đầu. Nhưng chính thành công vang dội này sẽ tạo nên sự so sánh nhất định cho bộ phim nối sóng - The Midnight Romance in Hagwon trong mắt khán giả. Nhất là khi The Midnight Romance in Hagwon cũng thuộc thể loại tình cảm lãng mạn và dàn diễn viên cũng xịn không kém Kim Soo Hyun và Kim Ji Won của Queen of Tears.

The Midnight Romance in Hagwon được chỉ đạo bởi đạo diễn Ahn Pan Seok - người từng làm nên thành công của Something in the Rain (Chị Đẹp Mua Cơm Ngon Cho Tôi). Cốt truyện xoay quanh Lee Joon Ho (Wi Ha Joon thủ vai) - giảng viên tân binh vô tình gặp lại mối tình đầu của mình ở học viện. Cô là Seo Hye Jin (Jung Ryeo Won) - giảng viên ngôi sao ở đây với 14 năm kinh nghiệm, được mệnh danh là "phép lạ của Daechi". Khi cuộc sống của Seo Hye Jin đang êm đềm thì Lee Joon Ho - cựu học sinh của cô trở lại làm xáo trộn mọi thứ.

Gặp lại sau 10 năm, cô giáo Hye Jin sẽ phải lòng cựu học sinh của mình, một phiên bản trưởng thành hơn, quyến rũ và sẽ làm cuộc sống cô đổi khác. Ngay từ những poster đầu tiên tới hình still cut, độ tình và đẹp đôi của Jung Ryeo Won và Wi Ha Joon đã gieo vào tâm tưởng khán giả sự tò mò và chờ đợi. Khoảng cách 10 tuổi của cặp đôi chị em không lộ rõ. Wi Ha Joon toát ra đúng nét nam tính, trưởng thành như miêu tả nhân vật và hòa hợp với đàn chị Jung Ryeon Won.

Wi Ha Joon nổi lên toàn cầu nhờ vai diễn trong Squid Game (Trò Chơi Con Mực), anh cũng gây ấn tượng mạnh với diễn xuất sởn da gà trong bộ phim hành động Bad And Crazy. Từng góp mặt trong các dự án phim tình cảm lãng mạn, nhưng The Midnight Romance in Hagwon là lần đầu tiên anh đóng chính trong một bộ phim thuộc thể loại này. Đây cũng là lần tái hợp tác của anh và đạo diễn Ahn Pan Seok nên càng đáng để chờ đợi.

Về phía Jung Ryeo Won, The Midnight Romance in Hagwon đánh dấu sự trở lại của cô trên màn ảnh nhỏ sau 2 năm. Màn tái xuất của nữ thần màn ảnh một thời cùng diễn xuất chắc tay của cô bảo chứng cho chất lượng phim.

Chưa thể đảm bảo The Midnight Romance in Hagwon sẽ bùng nổ ngay khi lên sóng hay tạo nên cơn sốt toàn châu Á như tác phẩm tiền nhiệm. Nội dung hiện tại cũng chưa hé lộ nhiều điều mới lạ hay hấp dẫn. Điều có thể chắc chắn là tập đầu của phim sẽ gây được nhiều chú ý, đầu tiên là dựa vào hai cái tên đình đám của màn ảnh là Wi Ha Joon, Jung Ryeo Won và Ahn Pan Seok, kế tới là hiệu ứng "ăn theo" nhờ Queen of Tears.

The Midnight Romance in Hagwon sẽ lên sóng vào ngày 11/5, tức là thứ Bảy của tuần sau khi tập đặc biệt của Queen of Tears công chiếu.