Queen of Tears: Fan "xin vía" thư ký Na cho Kim Soo Hyun - Kim Ji Won thành đôi

HHT - Yoon Bomi (Apink) - người thử vai thư ký Na trong "Queen of Tears" (Nữ Hoàng Nước Mắt) đã xác nhận hẹn hò. Người hâm mộ của phim đang "xin vía" cho sếp của cô trong phim - Kim Ji Won (thủ vai Hong Hae In) cũng sẽ báo tin vui tương tự, mà đối phương là Kim Soo Hyun lại càng tốt.

Gần đây, Dispatch đưa tin Rado của Black Eyed Pilseung đang hẹn hò cùng Yoon Bomi (Apink). Cả hai bên nhau bắt đầu hẹn hò vào tháng 4/2017, nhờ điểm chung âm nhạc. Kể từ đó đến nay, Bomi và Rado kín tiếng hẹn hò trong 8 năm. Rado là người yêu cũng là cộng sự thân thiết của Bomi. Trong khi Bomi tiếp thêm sức mạnh cho Rado, theo người thân quen của hai bên tiết lộ. Vì mối quan hệ bền chặt 8 năm, người hâm mộ đều hạnh phúc và mong Bomi và Rado sẽ sớm tiến tới lễ đường.

Bomi đang nhận được sự chú ý nhờ cơn sốt của phim Queen of Tears. Cô thủ vai thư ký Na - cánh tay đắc lực của Hong Hae In. Fan đang "xin vía" cho "sếp" của cô - Kim Ji Won ngoài đời cũng sẽ công khai hẹn hò. Mà đối phương chính là Kim Soo Hyun - người đảm nhận vai chồng của cô trong Queen of Tears.

Kim Soo Hyun và Kim Ji Won lần đầu hợp tác đã bùng nổ phản ứng hóa học từ những tập đầu tiên trong Queen of Tears. Dù là cảnh bi thương hay ngọt ngào, bộ đôi Kim - Kim đều mang tới cảm giác chân thực, từ xé lòng tới làm trái tim người xem thổn thức, rung động.

Bộ ảnh cưới viral khắp cõi mạng của Baek - Hong được ví đẹp không khác gì vợ chồng thực. Ánh mắt tình tứ và không khí "tim bay" trong từng khung hình dù thực tế, Kim Soo Hyun và Kim Ji Won chỉ mới gặp nhau 2 - 3 lần trước khi chụp ảnh cưới cho phim.

Ngoài "xin vía" Bomi, người hâm mộ của Baek - Hong cũng như Kim - Kim couple còn "xin vía" của Hyun Bin - Son Ye Jin. BinJin từng là cặp đôi chính của "siêu phẩm" Hạ Cánh Nơi Anh. Cả hai phim giả tình thật và đã tiến tới hôn nhân được 2 năm và có với nhau một bé trai.

Đám cưới tới ảnh cưới của Baek - Hong đều gợi nhắc tới hôn lễ thế kỷ của Hyun Bin - Son Ye Jin. BinJin cũng nhiều lần trở thành "cameo bất đắc dĩ" trong Queen of Tears. Bởi vậy, fan càng mong Kim Soo Hyun và Kim Ji Won sẽ phim giả tình thật như "tiền bối". Tuy nhiên, trước mắt, người hâm mộ đang "cầu nguyện" cho Baek Hyun Woo và Hong Hae In sẽ có kết thúc thật viên mãn sau bao bi thương trong Queen of Tears.