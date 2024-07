Noo Phước Thịnh hoãn lịch showcase, 2 chương trình Anh Trai dời ngày phát sóng

HHT - Từ chiều tối 19/7, nhiều chương trình âm nhạc của các nghệ sĩ như Noo Phước Thịnh, Hồ Ngọc Hà và các chương trình gameshow lần lượt thông báo hoãn lịch tổ chức.

Chiều ngày 19/7, nhân dân Việt Nam tiếc thương vô hạn khi nhận tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần. Chia buồn trước sự mất mát to lớn của dân tộc, nhiều nghệ sĩ, BTC các chương trình giải trí, nghệ thuật đã nhanh chóng ra thông báo hoãn lịch tổ chức, phát sóng đối với các sự kiện diễn ra trong những ngày sắp tới.

Ca sĩ Noo Phước Thịnh đăng tải thông báo dời ngày tổ chức đêm nhạc Noo's Special Night - trước đó dự kiến diễn ra vào ngày 21/7. Phía BTC cho biết sẽ công bố thời gian cụ thể quay trở lại sau khi sắp xếp và mong khán giả thông cảm.

Cũng trong tối cùng ngày, trên trang cá nhân, ca sĩ Hồ Ngọc Hà cho biết sự kiện Hồ Ngọc Hà - Gathering Night sẽ dời ngày tổ chức lại 1 tuần so với lịch dự kiến (tức dời đến 30/7).

Bên cạnh đó, các chương trình gameshow giải trí như Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Anh Trai "Say Hi", 2 Ngày 1 Đêm, Đảo Thiên Đường cũng lần lượt thông báo dời lịch phát sóng cho đến khi có thông báo mới. Trên truyền hình, khung giờ lên sóng của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai (VTV3) được thay thế bằng phim tài liệu Sức Sống Cồn Cỏ, phim Tôi Tái Sinh (HTV2) sẽ lên sóng thay Anh Trai "Say Hi",...

BTC cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu 2024 dời lịch sơ khảo vào 27/7 tại Hà Nội. Trang chủ Miss Grand Vietnam 2024 ra thông báo: "Thời gian tổ chức sự kiện Vietnam Beauty Fashion Fest 8 cùng phần thi Best in Swimsuit thuộc khuôn khổ cuộc thi Miss Grand Vietnam 2024 sẽ có sự thay đổi so với kế hoạch dự kiến. Ban tổ chức sẽ cập nhật thông tin và lịch trình mới nhất về các sự kiện trong thời gian sắp tới".

Ngoài ra, các chương trình nghệ thuật lớn như Mưa Ngâu (diễn ra tại Hồ Gươm vào tối 20/7), chương trình hòa nhạc giao hưởng Devotion (TP.HCM), Vĩ tuyến 17 - Khát vọng hòa bình (Quảng Trị)... cũng tạm ngưng tổ chức.