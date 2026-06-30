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NTK Việt Nam được sao Hoa ngữ mê nhất hiện nay, thiết kế lộng lẫy tựa nữ thần

Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
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HHTO - Đâu phải ngẫu nhiên mà hàng loạt sao nữ Hoa ngữ đỉnh nhất hiện nay đều mặc trang phục của một nhà thiết kế người Việt, bởi bộ váy nào cũng tinh xảo và lộng lẫy đến không thể rời mắt.

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Mới đây, Địch Lệ Nhiệt Ba được khen “ngọt ngào như trái đào” khi tham dự một sự kiện. Cô mặc bộ váy màu hồng có đính kết hàng trăm cánh hoa vải mềm mại, tạo cảm giác vừa nữ tính vừa ngọt ngào. Đây là một tác phẩm thuộc bộ sưu tập Cành Vàng Lá Ngọc của NTK Phan Huy - cái tên đang được nhiều sao Hoa ngữ tin tưởng.

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Trước đó, ê-kíp của mỹ nhân Tân Cương cũng đặt hàng NTK Phan Huy bộ váy để cô mặc trong bộ ảnh mừng sinh nhật. Địch Lệ Nhiệt Ba chọn bộ váy quây có phần thân xòe nhẹ, được lấy cảm hứng từ những cành cây. Tà váy phía sau được cách điệu như áo choàng ngắn, giúp Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn như nàng tiên hoa bay bổng trong thế giới cổ tích.

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Hoặc Châu Dã cũng nhận được nhiều lời khen ngợi khi chọn váy Phan Huy để xuất hiện tại LHP Cannes. Giữa nhiều trang phục bị chê là quá sến súa, Châu Dã trở nên nổi bật với thiết kế cực thanh nhã nhưng vẫn đủ nhiều chi tiết cầu kỳ để nổi bật trên thảm đỏ.

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Bạch Lộc khi chụp ảnh cho tạp chí cũng tin tưởng vào trang phục mà Phan Huy thực hiện. Bộ váy có những chi tiết thêu thủ công tinh xảo, đặc biệt nhất là chiếc lọng truyền thống được phủ lên tinh thần đương đại để tôn vinh nghệ thuật truyền thống Việt Nam.

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Triệu Lộ Tư cũng đã chọn hai mẫu từ bộ sưu tập Cành Vàng Lá Ngọc. Bộ đầm hồng đính kết tới 350 cánh hoa mang lại vẻ ngọt ngào cho người mặc, đầm vàng ánh kim lại đính kết hàng ngàn viên đá và pha lê, tạo nên hiệu ứng thị giác lấp lánh khi cô biểu diễn trên sân khấu.

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Ngay cả “Nữ hoàng thảm đỏ” như Phạm Băng Băng cũng không thoát được sức hút từ các thiết kế của Phan Huy. Nữ diễn viên được khen hết lời khi khoe sắc trong bộ váy đính kết cầu kỳ thuộc bộ sưu tập Cành Vàng Lá Ngọc lấy cảm hứng từ những nhân vật được xem là biểu tượng của triều Nguyễn như hoàng đế Khải Định, hoàng hậu Nam Phương, thái tử Bảo Long…

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Khi dự Liên hoan phim Viễn Đông 2026, Phạm Băng Băng lại tiếp tục “chọn mặt gửi vàng” vào thiết kế có phần tà váy rất độc đáo.

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Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#NTK Việt #Phan Huy #sao Hoa ngữ mặc đồ Phan Huy #Địch Lệ Nhiệt Ba #Triệu Lộ Tư #Bạch Lộc

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