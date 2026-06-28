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Hòa Minzy cùng Hoa hậu Hà Trúc Linh siêu thân thiết sau Concert Thanh Xuân

Hoài Nam - Ảnh: IGNV, Team SPS Tiền Phong Online, Lê Vượng

HHTO - Màn trò chuyện qua lại giữa hai người đẹp sau khi cùng tham gia Concert Thanh Xuân khiến khán giả "tan chảy" vì quá dễ thương.

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Bên cạnh dàn ca sĩ hùng hậu tham gia biểu diễn trong Concert Thanh Xuân, sự xuất hiện của các nàng hậu đình đám trên hàng ghế khách mời cũng là một điểm nhấn khiến khán giả càng thêm chú ý đến chương trình. Hoa hậu Hà Trúc Linh đã có mặt từ rất sớm, khoe nhan sắc ngọt ngào trong bộ váy dịu dàng màu tím nhạt.

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Trong suốt concert, nàng hậu nhiệt tình cổ vũ cho các tiết mục và dành tình cảm đặc biệt cho màn biểu diễn của Hòa Minzy. Trên mạng xã hội, Hà Trúc Linh đã đăng tải nhiều clip ghi lại tiết mục được dàn dựng công phu của nữ ca sĩ đến từ Bắc Ninh kèm theo những lời khen ngợi cả về giọng hát lẫn sân khấu lung linh rực rỡ.

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Sau đó, Hòa Minzy cũng chia sẻ lại bài đăng của Hà Trúc Linh, không quên cám ơn đương kim Hoa hậu Việt Nam. Thú vị nhất là Hòa Minzy gọi Hà Trúc Linh là “bé iu”, cho thấy hai người đẹp rất thân thiết.

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Hòa Minzy là nhân vật đặc biệt trong Concert Thanh Xuân khi cô góp mặt trong tiết mục mở màn. Sự kết hợp giữa Hòa Minzy và Lâm Phúc trong liên khúc Liên khúc Áo xanh gọi tương lai - Việt Nam đã nhanh chóng làm nóng bầu không khí tại Trường đua F1 (Hà Nội).

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Ở phần cuối chương trình, Hòa Minzy trở lại với bản hit đình đám Thị Mầu nhưng được phối mới, hòa trộn giữa âm nhạc dân gian đương đại. Nữ ca sĩ còn đu dây từ trên cao xuống sân khấu, khiến cho 20.000 khán giả vô cùng phấn khích và Hoa hậu Hà Trúc Linh cũng không giấu được cảm xúc.

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Hoài Nam - Ảnh: IGNV, Team SPS Tiền Phong Online, Lê Vượng
#Hòa Minzy #Hà Trúc Linh #concert Thanh Xuân #Hoa hậu Hà Trúc Linh

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