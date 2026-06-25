"Vân Tú Hành" vừa lên sóng đã thành "bom xịt" tiếp theo của phim Hoa ngữ?

HHTO - Năm ngoái, Lý Nhất Đồng có mùa hè rực rỡ với "Thư Quyển Nhất Mộng" nhưng năm nay, cô lại chịu thất bại với "Vân Tú Hành".

Được chuyển thể từ phim hoạt hình Thái Vân Quốc Truyện, Vân Tú Hành quay xong từ năm 2023 nhưng mãi đến bây giờ mới được ra mắt. Phim xoay quanh mối tình “toan tính trước, yêu thương sau” của cô tiểu thư Phạm Vân và chủ nhân tòa Cửu thành. Phạm Vân tuy là con gái gia tộc lớn nhưng đang ở thời kỳ sa cơ lỡ vận nên hoàn cảnh nghèo khó. Còn Tề Tranh bề ngoài là thành chủ hồn nhiên, vô tư nhưng trong tâm lại đầy mưu mô. Hai người đến với nhau vì mục đích riêng, dần dà thấu hiểu rồi đồng cảm, cuối cùng vừa có tình yêu đẹp vừa có cuộc sống bình an cho tòa thành.

Trước khi lên sóng, Vân Tú Hành có khá nhiều bất lợi như phim xếp kho đã 3 năm, quãng thời gian đủ dài để mô-típ ban đầu đối địch về sau hẹn hò đã trở nên quá quen thuộc với khán giả. Dàn diễn viên như Tăng Thuấn Hy, Lý Nhất Đồng, Đặng Vi cũng chưa phải những cái tên hút khách. Và quả thực sau khi lên sóng những tập đầu, Vân Tú Hành đã sụt giảm lượng người xem, điểm nhiệt hạ dần, mạng xã hội nhiều bình luận chê hơn khen.

Khâu dựng phim bị phàn nàn nhiều nhất khi tiết tấu rời rạc, các chi tiết chẳng liền mạch khiến khán giả vừa xem vừa hoang mang không hiểu. Ê-kíp cũng mắc phải lỗi lạm dụng bộ lọc làm mịn da, khiến các nhân vật nhìn thiếu tự nhiên, biểu cảm cơ mặt cũng bị là phẳng nên khán giả khó cảm nhận.

Thậm chí fan của Tăng Thuấn Hy còn nghi ngờ nhiều cảnh quay của anh bị cắt bỏ, nên nhân vật Tề Tranh có nhiều hành động khó hiểu do không được giải thích, đề cập ngọn nguồn. Chẳng hạn như nguyên tác nhấn mạnh việc Tề Tranh sợ bóng tối, từ đó mà khán giả hiểu Tề Tranh phải cố gắng thế nào khi một mình đi vào tòa tháp tối để giải cứu nữ chính. Còn trên phim, khán giả không biết nam chính có ám ảnh này, nên sẽ thấy việc Tề Tranh đi cứu Phạm Vân là hết sức bình thường, không chứng tỏ được rằng anh rất quan tâm đến cô.