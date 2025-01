Nữ hành khách Việt Nam không chịu cài dây an toàn khiến chuyến bay phải hoãn 3 tiếng

HHT - Trên chuyến bay từ Hà Nội (Việt Nam) đến Kuala Lumpur (Malaysia), một nữ hành khách người Việt đã nhất định không chịu cài dây an toàn. Điều này khiến chuyến bay bị hoãn rất lâu, làm ảnh hưởng đến nhiều chuyến bay khác và nhiều hành khách tỏ ra khó chịu.

Vào thời điểm này trong năm thì các chuyến bay đã hay bị hoãn, bị trễ vì nhiều lý do như thời tiết, kỹ thuật, nhưng mới đây, một nữ hành khách lại là người khiến chuyến bay bị hoãn đến 3 tiếng liền, theo trang The Rakyat Post (Malaysia) và New York Post (Mỹ).

Lý do là nữ hành khách này đã không chịu cài dây an toàn, rồi lại quát tháo ầm ỹ khi tiếp viên cố gắng khuyên giải.

Sự việc xảy ra trên chuyến bay số hiệu OD-572 của hãng Batik Air cách đây vài ngày. Nhiều hình ảnh về sự việc đã được chia sẻ trên các mạng xã hội ở châu Á.

Theo đó, nữ hành khách đi cùng con nhỏ khoảng 5 tuổi nhưng không chịu làm một việc bắt buộc trên máy bay là cài dây an toàn. Khi tiếp viên nhắc, nữ hành khách này có thái độ ngang ngược và bắt đầu to tiếng cãi cọ. Kết quả của việc tranh cãi này là máy bay đứng im suốt một tiếng đồng hồ.

Cuối cùng, vì vẫn nhất định không chịu cài dây an toàn, nữ hành khách trên bị xếp vào mục “Không tuân thủ hướng dẫn của phi hành đoàn” và bị đưa ra khỏi máy bay (cùng con nhỏ). Nhiều hành khách thậm chí còn vỗ tay khi nữ hành khách phải rời máy bay.

Toàn bộ vụ việc này khiến chuyến bay từ Hà Nội (Việt Nam) đến Kuala Lumpur (Malaysia) bị hoãn tổng cộng 3 tiếng, làm ảnh hưởng đến cả những chuyến bay nối ở Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur.

Quyết định buộc hành khách rời khỏi máy bay như trên của hãng Batik Air là đúng với các nguyên tắc cơ bản của ngành hàng không, ưu tiên sự an toàn và việc tuân thủ quy định hơn là sở thích cá nhân của hành khách.