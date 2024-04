Nữ sinh 2K9 bị bạn trai sát hại rồi chôn trong vườn: Quá trình gây án của nghi phạm

HHT - Trưởng Công an huyện An Dương (Hải Phòng) cho biết, nút thắt của vụ thi thể thiếu nữ 15 tuổi ở Hải Phòng đã được làm rõ. Hiện tại, hung thủ đã nhận tội.

Vào tối 19/4, trên địa bàn xã An Hồng (huyện An Dương, TP Hải Phòng) xảy ra một vụ án nghiêm trọng. Lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ sinh bị chôn lấp tại một vườn chuối ở thôn Lê Sáng.

Sau khi khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng xác định nạn nhân là N.T.D. (sinh năm 2009, trú tại thôn Ngô Hùng, xã An Hồng). Thi thể nạn nhân bị chôn lấp tại vườn chuối của nhà bà ngoại nam thiếu niên tên L.P.T. (sinh năm 2009).

Trước đó, ngày 12/4, gia đình D. mất liên lạc với con nên trình báo cơ quan chức năng. Ngay sau đó, chính quyền địa phương phát đi thông báo tìm người.

Sáng 20/4, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hải Phòng cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra địa phương đã bắt giữ nghi phạm L.P.T. (sinh năm 2009, trú tại thôn Ngô Hùng, xã An Hồng, huyện An Dương) để điều tra làm rõ về hành vi giết người, liên quan đến vụ thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại.

Thượng tá Võ Xuân Trọng, Trưởng Công an huyện An Dương cho biết thêm, nút thắt của vụ án đã được làm rõ. Hiện tại, hung thủ đã nhận tội. T. khai nhận thời gian gần đây có quan hệ tình cảm với nạn nhân. Chiều 12/4, sau khi T. sang nhà đón nạn nhân về nhà bà ngoại chơi, hai người xảy ra mâu thuẫn nên T. đã ra tay sát hại nạn nhân. Để tránh bị phát giác, T. lấy bao dứa trùm nửa phần trên thi thể nạn nhân rồi mang sang vườn chuối nhà bà ngoại đào hố rồi cho nạn nhân xuống lấp một lớp đất mỏng nhằm phi tang.

Trưa 19/4, sau khi con gái mất tích vài ngày, linh cảm có chuyện chẳng lành, bố của nạn nhân đã đến tận trường nghi phạm T. đang học để tra hỏi thì T. mới thừa nhận đã sát hại nạn nhân. Trước đó, bố nạn nhân cũng như cơ quan chức năng từng gọi hỏi nhưng T. nói không biết.

Theo lời kể của người dân địa phương, T. được sinh ra trong trại giam, bởi mẹ T. đang chấp hành án phạt tù còn T. sống với bà ngoại. Hiện Công an huyện An Dương phối hợp với phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hải Phòng để điều tra mở rộng vụ án.