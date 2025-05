Nữ sinh lớp 9 ở Quảng Bình mất tích bí ẩn, cơ quan chức năng đăng tin tìm kiếm

HHT - Liên quan đến vụ án vi phạm trong việc sản xuất, buôn bán kẹo rau củ Kera, mới đây Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa có quyết định khởi tố, bắt tạm giam Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên.

Nhân dịp Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Kinh (19/5/1890 - 19/5/2025), Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư, Bộ Công an, Thành ủy TP.HCM và Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Biểu tượng cao đẹp của ý chí, khát vọng độc lập của dân tộc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân”.