Ở tuổi 60, Tom Cruise vẫn xử đẹp các pha hành động mạo hiểm trong "Mission: Impossible 7"

HHT - "Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One" - một nét hành động kịch tính rất đáng xem đến từ tài tử gạo cội sắp bước sang tuổi 60 - Tom Cruise dành cho những fan của dòng phim điệp viên sẽ chính thức trở lại vào mùa Hè 2023.

Nếu người hâm mộ loạt phim Mission: Impossible cho rằng những phần phim sau này không thể nào căng thẳng hơn được nữa vì cái bóng quá lớn của những tập trước thì trailer mới đây của phần 7 - Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One - đã chứng minh điều ngược lại.

Trong phần phim thứ bảy của thương hiệu về điệp viên nổi tiếng này, tài tử Tom Cruise sẽ tiếp tục trở lại với vai diễn Ethan Hunt - một đặc vụ của Lực lượng Nhiệm vụ Bất khả thi (IMF). Phần trailer mở đầu bằng việc giới thiệu những bối cảnh chính trong cuộc phiêu lưu của chàng điệp viên nổi tiếng cũng như những khoảnh khắc chiến đấu nảy lửa.

Bên cạnh Tom Cruise, người đẹp gốc Thụy Điển Rebecca Ferguson và nam diễn viên hài nổi tiếng Simon Pegg cũng sẽ trở lại. Ngoài ra, đoạn trailer còn cho thấy sự trở lại của tài tử Henry Czerny, người xuất hiện trong phần phim Mission: Impossible đầu tiên năm 1996 với tư cách là giám đốc Eugene Kittridge của IMF, cho thấy một cuộc gặp căng thẳng giữa ông và Ethan.

“Những ngày chiến đấu vì chính nghĩa của anh đã hết rồi. Đây là cơ hội để chúng ta kiểm soát sự thật và khái niệm đúng sai của mọi người trong hàng thế kỷ tới. Anh đang chiến đấu để bảo vệ một lý tưởng không tồn tại, chưa từng tồn tại. Anh phải chọn phe!” Kittridge nói với Ethan.

Một trong những sự bổ sung đội hình đáng chú ý nhất chính là Grace, đảm nhận bởi nữ diễn viên Hayley Atwell - siêu anh hùng "Captain Carter" vừa xuất hiện trong Doctor Strange in the Multiverse of Madness của Marvel vừa qua. Những hình ảnh trực tiếp từ phim trường cho thấy những phản ứng hóa học "không phải dạng vừa" giữa cô và nam tài tử để cử 3 giải Oscar.

Ngoài Hayley, còn một ngôi sao Marvel nữa sẽ "tham chiến" chính là nữ diễn viên Pom Klementieff - "Mantis" của đội Guardians of the Galaxy. Không còn "ngơ ngơ ngác ngác" như vai diễn nổi tiếng của mình, lần này Pom sẽ trở thành một "đả nữ" thực thụ cùng với mái tóc nhuộm trắng cực chất.

Mặc dù trailer không tiết lộ nhiều về cốt truyện của bộ phim nhưng vậy cũng đã đủ làm thỏa mãn sự tò mò của khán giả về nhân vật mới Grace, cũng như những gương mặt cũ như minh tinh đề cử Oscar Vanessa Kirby với vai diễn "Góa phụ Trắng" mà cô từng đảm nhận trong Mission: Impossible Fallout (2018).

Phim do Christopher McQuarrie - đạo diễn của hai phần phim gần nhất của thương hiệu cầm trịch. Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One là phần mở màn của chuyến phiêu lưu kéo dài hai phần, với hậu truyện Mission: Impossible Dead Reckoning Part Two dự kiến sẽ được ra mắt vào năm 2024.

Nhiệm Vụ Bất Khả Thi 7 sẽ ra mắt vào tháng Bảy năm 2023.

