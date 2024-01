Obito thực hiện MV cho ca khúc chất nhất album "Đánh Đổi" tại ngôi trường Hy vọng

HHT - Obito chính thức ra mắt MV "Tell The Kids I Love Them" với những thước phim cảm xúc và ý nghĩa. Đây cũng là ca khúc đầu tiên trong album được thực hiện MV.

Tell The Kids I Love Them là ca khúc nhận được nhiều sự yêu thích từ khán giả V-Pop. Từng ca từ trong bài hát được Obito viết cho những đứa trẻ chông chênh trên con đường trưởng thành. Những đứa trẻ dù có biết bao ước mơ, kỳ vọng nhưng bị cản bước bởi nhiều lý do khác nhau. Vì thế, một trong những bối cảnh ghi hình "đặc biệt" của MV là Hope School - ngôi trường đặc biệt dành cho những em nhỏ không còn cha mẹ do đại dịch COVID-19. Obito và Shiki đã đến thăm ngôi trường này, cùng các bạn nhỏ đá bóng, đàn hát, tâm sự. Cả hai đã cùng các em vẽ nên ước mơ của mỗi người qua những bức tranh. Những ước mơ nhỏ bé nhưng chứa đầy tình yêu thương, khao khát hạnh phúc của các em đã khiến người xem xúc động. Quá trình quay MV có rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ. Khi đoàn phim mệt nhọc đã được nhà trường sắp xếp nghỉ ngơi cùng các em học sinh. Chỉ cần nhìn thấy các em nhỏ hồn nhiên, vui tươi, cả đoàn lại phấn khởi, hừng hực khí thế làm việc. Không chỉ ngoan ngoãn, lễ phép, các em học sinh cũng rất giỏi trong những hoạt động thể thao, năng khiếu. Đạo diễn của MV “thua lên thua xuống” khi đánh cờ với các em. Còn Obito dù là một cầu thủ có tiếng của làng rap, vẫn thua các em 1-3 trong trận bóng đá. Cơ sở vật chất của Hope School cũng được đầu tư chỉn chu với phòng học nhạc có đầy đủ nhạc cụ, thiết bị. Obito đã phải thốt lên: “Phòng thu của các em còn xịn hơn phòng thu của anh”. Ngoài ra, trong MV, một “sân khấu mini” được dựng lên dành cho Obito và Shiki giữa đồng hoa cỏ lau. Bốn mặt của sân khấu đó đều là những tấm kính, phản chiếu những góc cạnh khác nhau của mỗi người trong suốt cuộc đời. Hình ảnh này ứng với câu rap “Không muốn nhìn vào trong gương. Vì không thích thứ mình trở thành”. Bản thân Obito từng sợ hãi khi phải đối diện với những điều chưa hoàn thiện của bản thân. Nhưng điều quan trọng hơn cả là chấp nhận đánh đổi để ngày một hoàn thiện hơn. Trong MV, Shiki luôn đồng hành cùng chiếc guitar điện. Trước đó, ước mơ của Shiki như sụp đổ khi anh biết mình gặp căn bệnh nang dây thanh, mất đi giọng hát vĩnh viễn. Thay vì bỏ cuộc, chàng trai vẫn dũng cảm đối mặt với sự thật và quyết tâm làm đủ mọi nghề để có thể tiếp tục niềm đam mê âm nhạc. Giờ đây, Shiki là một nhà sản xuất âm nhạc, guitar chính là người bạn đồng hành, biểu trưng cho ý chí không bao giờ bỏ cuộc của chàng trai.

