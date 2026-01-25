Olympia 26: Nam sinh Khánh Hòa xuất sắc mang cầu truyền hình về địa phương

HHTO - Với màn thể hiện bản lĩnh và chiến thuật thi đấu thông minh, Trần Võ Gia Bảo - nam sinh đến từ Khánh Hòa đã xuất sắc trở thành chủ nhân vòng nguyệt quế Quý 1 chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 với 175 điểm. Chiến thắng lần này cũng đã giúp nam sinh mang cầu truyền hình trực tiếp về địa phương của mình.

Cuộc thi Quý 1 chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 với sự tham gia tranh tài của 4 nhà leo núi: Nguyễn Đức Anh (trường THPT Nam Sách - Hải Phòng), Hoàng Anh Minh (trường THPT Nguyễn Huệ - Huế), Trần Võ Gia Bảo (trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải - Khánh Hòa), Nguyễn Minh Tiến (trường THPT Quốc Oai - Hà Nội).

Bốn nhà leo núi trong cuộc thi Quý 1. Ảnh: Đường lên đỉnh Olympia.

Ở phần thi Khởi động, không khí trường quay vô cùng sôi nổi với phần tranh tài nảy lửa của các bạn thí sinh. Kết thúc phần thi khởi động chung và riêng, Gia Bảo tạm dẫn đầu với 65 điểm, theo sát là Anh Minh với 60 điểm, Đức Anh và Minh Tiến có cùng điểm số là 20 điểm.

Các thí sinh trong phần thi Khởi động.

Tại phần thi Vượt chướng ngại vật với từ khóa gồm 6 chữ cái, sau khi ô gợi ý thứ 1 được mở ra, Minh Tiến và Gia Bảo đều nhấn chuông đưa ra hai đáp án khác nhau cho từ khóa. Bằng sự nhanh nhạy của mình, Minh Tiến đã xuất sắc trả lời chính xác từ khóa “Đổi Mới”, vươn lên vị trí dẫn đầu đoàn leo núi với 80 điểm. Đứng ở vị trí thứ hai là Gia Bảo với 75 điểm, Anh Minh 70 điểm và Đức Anh 20 điểm.

Đến vòng Tăng tốc, màn rượt đuổi điểm số của các thí sinh ngày càng gay cấn. Anh Minh đã thể hiện bản lĩnh vững vàng của mình, xuất sắc ghi được 170 điểm, đứng đầu đoàn leo núi. Theo sau là Minh Tiến 140 điểm, Gia Bảo 135 điểm và Đức Anh với 80 điểm

Tại phần thi Về đích, Anh Minh lựa chọn gói câu hỏi 3 câu 20 điểm. Nhưng ở cả ba câu hỏi, nam sinh đã gây tiếc nuối vì không đưa ra được đáp án chính xác. Gia Bảo cũng đã rất năng nổ nhấn chuông trả lời ở câu hỏi thứ nhất và thứ hai nhưng đều thất bại trong việc giành điểm số. Cuối cùng, Anh Minh kết thúc phần thi của mình với 170 điểm

Anh Minh gây tiếc nuối vì không đưa ra được đáp án chính xác ở cả ba câu hỏi.

Minh Tiến lựa chọn gói câu hỏi 20 - 30 - 20. Ở hai câu hỏi đầu tiên, nam sinh không trả lời đúng nhưng Minh Tiến đã lấy lại phong độ khi ghi được 20 điểm ở câu hỏi cuối cùng. Lúc này, điểm số của Minh Tiến sau phần thi của mình là 160 điểm, cách người đang dẫn đầu đoàn leo núi là Anh Minh chỉ vỏn vẹn 10 điểm.

Bằng phong thái tự tin, Minh Tiến đã ghi được 20 điểm ở câu hỏi cuối cùng, tạm đứng thứ hai đoàn leo núi

Gia Bảo lựa chọn gói câu hỏi 3 câu 20 điểm. Nam sinh Khánh Hòa đã xuất sắc trả lời đúng cả hai câu hỏi thứ hai và câu hỏi thứ ba có sử dụng ngôi sao hy vọng. Kết thúc phần thi, Gia Bảo vươn lên vị trí dẫn đầu với 175 điểm.

Gia Bảo lựa chọn ngôi sao hy vọng ở câu hỏi thứ ba và xuất sắc trả lời chính xác.

Đức Anh là thí sinh cuối cùng bước vào vòng thi về đích, nam sinh lựa chọn gói câu hỏi 3 câu 30 điểm. Tuy nhiên, ở cả ba câu hỏi nam sinh đều không đưa ra được đáp án chính xác và kết thúc phần thi với 40 điểm.

Đức Anh quyết định "tất tay" lựa chọn 3 câu hỏi 30 điểm ở phần thi Về đích của mình.

Ở câu hỏi cuối cùng trong phần thi của Đức Anh, Minh Tiến đã nhấn chuông giành quyền trả lời tạo nên không khí nghẹt thở giữa các thí sinh, vì đây là giây phút quyết định cầu truyền hình đầu tiên trong năm nay sẽ về địa phương nào. Và cuối cùng, đáp án của Minh Tiến không chính xác, người dẫn đầu đoàn leo núi cuộc thi Quý 1 năm nay chính là Gia Bảo với 175 điểm.

Kết quả chung cuộc, Trần Võ Gia Bảo (trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải - Khánh Hòa) trở thành chủ nhân vòng nguyệt quế của cuộc thi Quý 1 chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 với 175 điểm, đem về cầu truyền hình đầu tiên của Olympia 26 cho tỉnh Khánh Hòa.

Gia Bảo chính là chủ nhân của vòng nguyệt quế Quý 1 với tổng số điểm là 175 điểm.

Về nhì là Hoàng Anh Minh (trường THPT Nguyễn Huệ - Huế) với 155 điểm, Nguyễn Minh Tiến (trường THPT Quốc Oai - Hà Nội) với 145 điểm và Nguyễn Đức Anh (trường THPT Nam Sách - Hải Phòng) với 40 điểm.