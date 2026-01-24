Thí sinh lớp 5 đạt 100/100 điểm vòng Sơ loại AIMO: “Chỉ cần mỗi ngày cố gắng một chút”

HHTO - Với số điểm tuyệt đối 100/100 tại vòng Sơ loại AIMO, thí sinh Trần Hương Trà, học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Hồng Quang (phường Hồng Quang, tỉnh Ninh Bình) đã để lại nhiều ấn tượng không chỉ bởi kết quả xuất sắc mà còn bởi tinh thần học tập nghiêm túc, khiêm tốn.

Chia sẻ về cảm xúc khi biết điểm tại vòng Sơ loại cuộc thi AIMO, Hương Trà - học sinh lớp 5 trường Tiểu học Hồng Quang (Ninh Bình) cho biết, cô bạn rất vui và bất ngờ. Khi hoàn thành bài thi, Trà nghĩ mình chỉ được khoảng 86 điểm là cao nhất, nên khi biết kết quả 100 điểm, nữ sinh Ninh Bình thực sự rất hạnh phúc.

Theo Hương Trà, AIMO là một sân chơi toán học mà Trà mới biết đến trong năm học này: “Lúc đầu em chưa hiểu nhiều về cuộc thi AIMO. Trong quá trình ôn luyện có những bài khiến em băn khoăn, nhưng khi bước vào vòng 1 em mới nhận ra đề có rất nhiều câu khó. Rất may là sau đó em được cô giáo chữa bài, giảng kỹ nên dần hiểu và biết cách làm”.

Cuộc thi AIMO năm 2026.

So với các bài toán trên lớp, Hương Trà cho rằng toán AIMO có sự khác biệt rõ rệt. Bài ở lớp thường theo dạng trong chương trình, còn toán AIMO vừa khó hơn, vừa yêu cầu mình phải suy nghĩ, động não nhiều.

Nói về “bí quyết” đạt điểm tuyệt đối, Hương Trà khiêm tốn cho biết em không có bí kíp đặc biệt. “Em chỉ cố gắng mỗi ngày một chút. Khi làm bài thi, em thường làm các câu dễ trước, câu khó để sau. Với những câu khó trong đề AIMO, em phải suy nghĩ lâu hơn”, Trà cho hay. Để tránh những sai sót không đáng có, em luôn soát lại bài thật kỹ sau khi làm xong, nếu phát hiện lỗi thì sửa ngay.

Hương Trà rất vui khi đạt điểm tuyệt đối tại AIMO. (Ảnh: NVCC)

Trước kỳ thi, Hương Trà cũng chịu áp lực tâm lý: “Em sợ mình bị điểm kém, nhưng khi làm bài thi em cố gắng giữ bình tĩnh, không lo lắng. Nếu gặp câu khó, em chuyển sang làm câu khác để tránh mất thời gian, rồi quay lại làm tiếp”.

Theo Trà, điều quan trọng nhất khi thi toán là sự chắc chắn. Nếu làm nhanh mà ẩu thì rất dễ bị mất điểm.

Gia đình Hương Trà cho biết rất bất ngờ khi em đạt điểm tuyệt đối. Trong khi đó, thầy cô giáo không chỉ động viên mà còn tiếp tục đồng hành, ôn luyện để em chuẩn bị cho các vòng thi tiếp theo. “Cô giáo luôn nói với em rằng: Cố lên, em sẽ làm được mà. Đó là lời động viên em nhớ mãi”, Trà chia sẻ.

Sau vòng Sơ loại, Hương Trà cho rằng bản thân cần tiếp tục cố gắng để đạt kết quả tốt hơn ở những vòng sau: “Danh hiệu 100 điểm không khiến em áp lực. Ngoài Toán, em cũng rất yêu thích môn Tiếng Việt”.

Theo Trà, học toán giúp rèn khả năng tính toán, tư duy và có ích trong nhiều tình huống của cuộc sống. “Nếu bạn ấp ủ giấc mơ chinh phục toán học, hãy học và ôn tập thật tốt. Khi cố gắng, kết quả sẽ xứng đáng” - Hương Trà nhắn nhủ.