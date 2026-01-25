Đại học Quốc gia TP.HCM công bố cấu trúc bài thi Đánh giá năng lực năm 2026

HHTO - Đề minh họa kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 vừa được công bố, cho thấy định hướng mục tiêu đánh giá toàn diện năng lực và khả năng tư duy của thí sinh.

Mới đây, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG HCM) đã chính thức công bố đề minh họa kỳ thi Đánh giá năng lực (V-ACT) năm 2026. Việc công bố sớm đề minh họa được xem là bước quan trọng, giúp các thí sinh định hướng và xây dựng lộ trình ôn tập hiệu quả, đồng thời thể hiện sự ổn định và minh bạch trong công tác tổ chức kỳ thi.

Theo nội dung được công bố, bài thi Đánh giá năng lực ĐHQG HCM 2026 được triển khai trên cơ sở điều chỉnh và áp dụng cấu trúc đề thi mới từ năm 2025, phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Nội dung đề thi được xây dựng nhằm đánh giá chính xác và toàn diện về năng lực học thuật và khả năng tư duy của thí sinh.

Cấu trúc đề thi có tổng số 120 câu hỏi dạng trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 150 phút. Cụ thể có 3 phần như sau: Sử dụng ngôn ngữ (tiếng Việt và tiếng Anh) - 60 câu; Toán học - 30 câu; Tư duy khoa học (Logic, phân tích số liệu và Suy luận khoa học) - 30 câu.

Đề minh họa kỳ thi Đánh giá năng lực (V-ACT) năm 2026.

Đáng chú ý, đề minh họa cho thấy xu hướng tăng cường các câu hỏi ở dạng tư duy. Điều này hoàn toàn phù hợp với mục tiêu mà kỳ thi hướng đến: Tạo điều kiện cho các thí sinh tiếp cận với phương thức đánh giá năng lực hiện đại. Đồng thời, định hướng các thí sinh ở bậc phổ thông rèn luyện và phát triển năng lực cốt lõi, xây dựng nền tảng vững chắc cho quá trình học tập ở bậc giáo dục đại học.

Việc ĐHQG HCM công bố đề minh họa sớm mang ý nghĩa quan trọng đối với công tác giảng dạy và học tập. Đối với học sinh, đây là cơ sở để xây dựng kế hoạch ôn luyện phù hợp, hệ thống kiến thức trọng tâm và hình thành kỹ năng làm bài. Đối với các cơ sở giáo dục, đề minh họa là tài liệu tham khảo chính thống nhằm xây dựng, thiết kế và điều chỉnh nội dung giảng dạy hợp lý, chú trọng phát triển tư duy tổng hợp cho thí sinh.