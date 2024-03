Oscar 2024: Oppenheimer, Billie Eilish và drama đáng quên của sao Spider-Man

HHT - Sáng ngày 11/3 (theo giờ Việt Nam), lễ trao giải điện ảnh thường niên Oscar lần thứ 66 đã chính thức diễn ra trong sự theo dõi của hàng triệu khán giả toàn cầu. Một số khoảnh khắc đáng nhớ làm nên những điểm nhấn của Oscar năm nay.

Oppenheimer và những lần đầu

Với 13 đề cử, 7 giải thưởng, trong đó có các hạng mục quan trọng như Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất và Nam chính xuất sắc nhất, Oppenheimer là cái tên được vinh danh nhiều nhất tại lễ trao giải Oscar lần thứ 96.

Oscar năm nay là một mùa giả khá đặc biệt khi đây là lần đầu nam diễn viên Cillian Murphy, đạo diễn gạo gội Christopher Nolan và nam tài tử Robert Downey Jr. được nhận tượng vàng.

Cillian Murphy đã có hơn 20 hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh với nhiều vai diễn để đời. Christopher Nolan là chủ nhân của loạt siêu phẩm như The Prestige (2006), Interstellar (2014) hay ba phần phim Batman. Và sau giải thưởng này, tài tử Robert Downey Jr. cuối cùng cũng thoát khỏi cái bóng quá lớn của vai diễn Iron Man thuộc Vũ trụ điện ảnh Marvel.

Với những cá nhân và tập thể đã làm nên Oppenheimer, những chiếc tượng vàng tại Oscar 2024 không đơn giản chỉ là giải thưởng, mà đó là cả một sự công nhận cho những cái tên đã cống hiến nhiều năm cho nghệ thuật. Vì vậy, có thể nói mỗi lần Oppenheimer được xướng tên trên sân khấu đều là một khoảnh khắc đáng nhớ của Oscar năm nay.

Sao Spider-Man tỏ thái độ khi phim trượt giải

Tại hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc nhất của Oscar năm nay, The Boy and the Heron (Thiếu Niên Và Chim Diệc) của đạo diễn gạo cội Hayao Miyazaki đã được vinh danh, vượt qua nhiều đối thủ nặng ký như Nimona, Robot Dreams, Elemental và đặt biệt là Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Tuy nhiên, bên cạnh những lời chúc mừng, vẫn có nhiều bình luận chê bai phim không xứng đáng. Đáng chú ý, một "người trong cuộc" là Shameik Moore - nam diễn viên lồng tiếng cho nhân vật Miles Morales trong Spider-Man: Across the Spider-Verse đã có những động thái gây bức xúc trên xã hội X (Twitter).

Sau khi giải thưởng được công bố, Shameik Moore đã đăng ngay dòng trạng thái với vỏn vẹn một từ robbed, có nghĩa là "bị cướp". Hành động của Shameik được cho là thể hiện thái độ cay cú khi Spider-Man: Across the Spider-Verse vuột mất giải Oscar. Sau khi dòng trạng thái trên được đăng tải, Shameik Moore đang nhận về nhiều phải ứng dữ dội từ netizen. Nhiều người cho rằng anh tỏ thái độ quá khích, thiếu tôn trọng tác phẩm của Hayao Miyazaki cũng như quyết định của Viện Hàn lâm.

Sau đó, Shameik Moore đăng ngay dòng trạng thái mới: "Tôi tôn trọng người chiến thắng. Đúng vậy, tôi là một kẻ thua cuộc cay đắng. Nhưng chúng tôi không thua. Spider-Verse tác động mãnh liệt đến NHIỀU người, chúng tôi đã không được vinh danh đúng đắn nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn, và VƯỢT TẦM... Hãy cùng chờ xem (kèm icon tức giận)".

Billie Eilish ôm chầm lấy Ariana Grande sau khi lập kỷ lục

Nhạc phim xuất sắc nhất cũng là một trong những hạng mục nhận được nhiều sự quan tâm. Và năm nay, người được vinh danh tại giải thưởng này không ai khác chính là Billie Eilish, chủ nhân của ca khúc What Was I Made For.

Người xướng tên Billie Eilish trong hạng mục này là nữ ca sĩ Ariana Grande. Giọng ca What Was I Made For không giấu được sự xúc động, ôm chầm lấy Ariana Grande. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp có mặt tại lễ trao giải cũng dành những tràng pháo tay tán thưởng cho chiến thắng của nữ ca sĩ sinh năm 2001.

Năm 2022 là năm đầu tiên Billie Eilish thắng giải thưởng Nhạc phim xuất sắc nhất tại Oscar với ca khúc No Time To Die của bộ phim cùng tên. Với chiến thắng tại mùa giải năm nay, Billie Eilish đã lập kỷ lục khi là nữ ca sĩ duy nhất của thế hệ sau 2000 được vinh danh tận hai lần tại Oscar.