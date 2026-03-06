Park Min Young giải thích lý do gầy báo động trong Siren's Kiss nhưng vẫn đáng lo

HHTO - Từ "Marry My Husband", "Confidence Queen" và đến nay là "Siren's Kiss", Park Min Young liên tục xuất hiện với thân hình ngày một gầy gò khiến khán giả lo lắng dù cô đã đưa ra lời giải thích mục đích giảm cân chỉ để phù hợp với thiết lập nhân vật.

Siren's Kiss (tạm dịch: Nụ Hôn Của Nhân Ngư) khởi đầu ổn với nhịp phim kịch tính, kể về thanh tra Cha Woo Seok (Wi Ha Joon) - người tiến hành điều tra một vụ gian lận bảo hiểm liên quan đến những người liên tục mất mạng sau khi yêu Han Seol Ah (Park Min Young).

Park Min Young khí chất ngút ngàn trong vai Han Seol Ah của "Siren's Kiss".

Seol Ah là trưởng bộ phận đấu giá tại Royal Auction - trung tâm đấu giá nghệ thuật lớn nhất cả nước. Cô sở hữu nhan sắc nổi bật, quyến rũ, táo bạo, lúc nào cũng tỏa ra phong thái tự tin, uy quyền và có khả năng phán đoán sắc bén cùng tài xử lý khủng hoảng xuất sắc.

Han Seol Ah mắc bệnh tâm lý, cô gần như không ăn uống và luôn mang theo thuốc. Một người như Seol Ah không thể nào có thân hình đầy đặn và đây cũng là lý do Park Min Young đưa ra khi nói về vóc dáng mảnh khảnh của mình.

Cô chia sẻ trước truyền thông Hàn rằng, bản thân đã thực hiện chế độ giảm cân khắt khe để phù hợp với hình tượng nhân vật. "Trong quá trình quay phim, tôi nhịn ăn và chỉ uống 3 lít nước mỗi ngày", Park Min Young nói, khiến khán giả "cảm thán" vì sự tận tâm và đầu tư cô dành cho vai diễn nhưng cũng lo lắng việc ép cân cực đoan ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của cô.

Nữ diễn viên chia sẻ thêm, cô đã giữ vóc dáng càng gầy càng tốt để thể hiện một nhân vật có tâm lý bị đẩy đến cực hạn. "Tôi lo lắng việc tăng cân nhẹ cũng sẽ làm giảm đi sự tuyệt vọng của nhân vật" - Park Min Young nhấn mạnh việc quản lý cân nặng là một phần của diễn xuất.

Park Min Young trong "Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi" có màn hóa thân hoàn hảo từ ngoại hình đến diễn xuất.

Trước đó, trong Marry My Husband (Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi), Park Min Young đã giảm xuống còn 37kg để phù hợp với xây dựng nhân vật là bệnh nhân ung thư. Nữ diễn viên chỉ uống nước ion trong suốt quá trình quay phim. Park Min Young không tiết lộ số cân hiện tại, chỉ xác nhận rằng cô đang lấy lại vóc dáng bình thường. Tuy nhiên, nhìn vào ảnh tại họp báo và hình được cô đăng trên mạng xã hội gần đây, khán giả vẫn thấy nữ diễn viên quá gầy so với thời đỉnh cao nhan sắc như Thư ký Kim sao thế, Healer...