Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Chuyên mục
Đời sống
Khám phá
Giải trí
Học đường
Đẹp hơn mỗi ngày
Hậu trường SHOWBIZ
Ăn-Đi-Chill
Ảnh-Clip hay
Z REVIEW
Spotlight
Đừng bỏ lỡ!
Horoscope
Sưởi ấm trái tim
Công dân số
Cẩm nang teen
Kết nối Hoa Học Trò
Các trang khác Tiền Phong Online Sinh viên Việt Nam
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 090.3444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Park Min Young giải thích lý do gầy báo động trong Siren's Kiss nhưng vẫn đáng lo

Sam

HHTO - Từ "Marry My Husband", "Confidence Queen" và đến nay là "Siren's Kiss", Park Min Young liên tục xuất hiện với thân hình ngày một gầy gò khiến khán giả lo lắng dù cô đã đưa ra lời giải thích mục đích giảm cân chỉ để phù hợp với thiết lập nhân vật.

Siren's Kiss (tạm dịch: Nụ Hôn Của Nhân Ngư) khởi đầu ổn với nhịp phim kịch tính, kể về thanh tra Cha Woo Seok (Wi Ha Joon) - người tiến hành điều tra một vụ gian lận bảo hiểm liên quan đến những người liên tục mất mạng sau khi yêu Han Seol Ah (Park Min Young).

park-min-young-6.jpg
park-min-young-3.jpg
park-min-young-2.jpg
park-min-young-7.jpg
Park Min Young khí chất ngút ngàn trong vai Han Seol Ah của "Siren's Kiss".

Seol Ah là trưởng bộ phận đấu giá tại Royal Auction - trung tâm đấu giá nghệ thuật lớn nhất cả nước. Cô sở hữu nhan sắc nổi bật, quyến rũ, táo bạo, lúc nào cũng tỏa ra phong thái tự tin, uy quyền và có khả năng phán đoán sắc bén cùng tài xử lý khủng hoảng xuất sắc.

Han Seol Ah mắc bệnh tâm lý, cô gần như không ăn uống và luôn mang theo thuốc. Một người như Seol Ah không thể nào có thân hình đầy đặn và đây cũng là lý do Park Min Young đưa ra khi nói về vóc dáng mảnh khảnh của mình.

park-min-young-1.jpg

Cô chia sẻ trước truyền thông Hàn rằng, bản thân đã thực hiện chế độ giảm cân khắt khe để phù hợp với hình tượng nhân vật. "Trong quá trình quay phim, tôi nhịn ăn và chỉ uống 3 lít nước mỗi ngày", Park Min Young nói, khiến khán giả "cảm thán" vì sự tận tâm và đầu tư cô dành cho vai diễn nhưng cũng lo lắng việc ép cân cực đoan ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của cô.

Nữ diễn viên chia sẻ thêm, cô đã giữ vóc dáng càng gầy càng tốt để thể hiện một nhân vật có tâm lý bị đẩy đến cực hạn. "Tôi lo lắng việc tăng cân nhẹ cũng sẽ làm giảm đi sự tuyệt vọng của nhân vật" - Park Min Young nhấn mạnh việc quản lý cân nặng là một phần của diễn xuất.

ung-thu.jpg
Park Min Young trong "Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi" có màn hóa thân hoàn hảo từ ngoại hình đến diễn xuất.

Trước đó, trong Marry My Husband (Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi), Park Min Young đã giảm xuống còn 37kg để phù hợp với xây dựng nhân vật là bệnh nhân ung thư. Nữ diễn viên chỉ uống nước ion trong suốt quá trình quay phim. Park Min Young không tiết lộ số cân hiện tại, chỉ xác nhận rằng cô đang lấy lại vóc dáng bình thường. Tuy nhiên, nhìn vào ảnh tại họp báo và hình được cô đăng trên mạng xã hội gần đây, khán giả vẫn thấy nữ diễn viên quá gầy so với thời đỉnh cao nhan sắc như Thư ký Kim sao thế, Healer...

park-min-young-gay-1.jpg
park-min-young-gay-2.jpg
park-min-young-gay-3.jpg
Một số hình ảnh hiện tại của Park Min Young.
cover-fb-1.jpg
Sam
#Park Min Young #Siren's Kiss #Nụ Hôn của Siren #Nụ hôn của nhân ngư #Park Min Young giảm cân

Xem thêm

Cùng chuyên mục