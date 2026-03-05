Phim Hàn tháng 3: Jisoo BLACKPINK hẹn hò nhiều mỹ nam, Yoo Yeon Seok nhìn thấy ma

HHTO - Danh sách phim truyền hình Hàn Quốc lên sóng trong tháng Ba gây chú ý khi Ju Ji Hoon trở lại màn ảnh làm một công tố viên tham vọng, Yoo Yeon Seok mở văn phòng luật sư và bất ngờ có khả năng nhìn thấy ma. Trong lúc Jisoo (BLACKPINK) thử hẹn hò nhiều mỹ nam thì Jin Young (GOT7) vẫn còn lưu luyến mối tình đầu.

Boyfriend on Demand (6/3)

Diễn viên: Jisoo, Seo In Guk

Câu chuyện của Boyfriend on Demand xoay quanh Seo Mi Rae (Jisoo) - một nhà sản xuất webtoon có một cuộc sống bận rộn tối tăm mặt mày, thường xuyên vật vờ mệt mỏi, không có thời gian cho đời sống hẹn hò. Một ngày, cô tình cờ nhận được một thiết bị gọi là Bạn-Trai-Ấn-Bản-Hàng-Tháng, từ đó bước vào thế giới hẹn hò ảo đầy mơ mộng.

Trong mỗi thế giới ảo với những bối cảnh khác nhau, Seo Mi Rae hẹn hò với những chàng trai có ngoại hình lẫn nghề nghiệp không giống nhau. Có lẽ điểm chung duy nhất của họ là hoàn hảo đến mức phi thực tế. Những lần hẹn hò ảo này đã đánh thức những tế bào tình yêu vốn đã ngủ yên từ lâu trong trái tim của Seo Mi Rae.

Tại nơi làm việc, Seo Mi Rae có một đối thủ. Đó là anh chàng Park Kyeong Nam (Seo In Guk) - khả năng làm việc giỏi nhưng tính cách lại khó gần. Nhìn bề ngoài, anh ta có vẻ thờ ơ và ích kỷ, nhưng sâu bên trong anh ta đang che giấu một bí mật.

Ngoài sự tham gia của Jisoo (BLACKPINK) với vai nữ chính, Boyfriend On Demand còn gây chú ý khi từ nam chính đến nam phụ lẫn nam cameo đều là những “mỹ nam” của showbiz xứ Kim chi: Seo In Guk, Seo Kang Joon, Lee Jae Wook, Ong Seong Wu, Lee Sang Yi, Jay Park…

Still Shining (6/3)

Diễn viên: Jin Young, Kim Min Ju

Chuyện phim Still Shining kể về một chàng trai lái tàu điện ngầm tên là Yeon Tae Seo (Jin Young). Anh có một cuộc sống nhẹ nhàng, ngày qua ngày trôi, ổn định, với phương châm hãy sống trọn vẹn từng khoảnh khắc ở hiện tại thay vì đuổi theo tương lai. Bỗng một ngày, Yeon Tae Seo tình cờ gặp lại mối tình đầu năm 19 tuổi của mình, và thế giới của anh dường như vừa chao nghiêng.

Trong câu chuyện còn có Mo Eun Ah (Kim Min Ju). Cô từng là nhân viên khách sạn, hiện đang quản lý một nhà nghỉ truyền thống Hàn Quốc. Cô là người đam mê mọi thứ, có tính cách chu đáo, đáng yêu, sống theo những mục tiêu nhỏ. Mo Eun Ah đã trải qua những niềm vui nhỏ, và cả những thất bại lớn. Một ngày, cô gặp lại chàng trai từng là mối tình đầu của mình.

Tình yêu thuở niên thiếu liệu có còn rung động khi đã trưởng thành? Lần gặp lại này họ sẽ trở thành ánh sáng của nhau, hay chỉ là một cơn mưa bóng mây thoáng trôi qua để rồi lại biến mất?

Phantom Lawyer (13/3)

Diễn viên: Yoo Yeon Seok, Esom

Kết hợp hai đề tài hấp dẫn là luật pháp và tâm linh, Phantom Lawyer hứa hẹn sẽ là một phim truyền hình đáng xem trong tháng Ba. Nhân vật chính của bộ phim là Shin Yi Rang (Yoo Yeon Seok), một chàng luật sư có vẻ ngoài trông “tổng tài” lạnh lùng, nhưng thực chất lại rất nhút nhát và vụng về.

Sau khi mở văn phòng luật riêng trong căn nhà cũ của một thầy cúng, Shin Yi Rang bắt đầu nhìn thấy ma. Họ liên tục đến tìm anh, mang đến những lời oán trách đầy oan ức. Không còn cách nào khác, chàng luật sư phải nỗ lực để vượt qua nỗi sợ ma, và bắt tay đi tìm công lý cho các thân chủ khác thường của mình.

Trong khi đó, Han Na Hyun (Esom) là một luật sư tài giỏi, làm việc ở một công ty luật lớn, với tỷ lệ thắng kiện là 100%. Phong cách làm việc lạnh lùng và tàn nhẫn đã đưa cô đến đỉnh cao sự nghiệp. Nhưng một ngày nọ, cô thua kiện trước Shin Yi Rang. “Bàn thua” này đã thay đổi cuộc đời cô mãi mãi.

Mad Concrete Dreams (14/3)

Diễn viên: Ha Jung Woo, Krystal

Thuộc thể loại hài đen, Mad Concrete Dreams hứa hẹn sẽ mang đến những tiếng cười sâu cay, khai thác nhiều góc khuất xã hội cũng như lòng người. Câu chuyện kể về Ki Su Jong (Ha Jung Woo), một người đàn ông đã gom góp nhiều khoản vay để thực hiện ước mơ sở hữu một tòa nhà.

Sau nhiều xoay sở, Ki Su Jong đã đạt được ước mơ của mình, đồng thời anh cũng bị nợ nần nhấn chìm. Khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, anh liền nghĩ ra một kế hoạch bắt cóc giả để ngăn chặn việc tòa nhà của mình bị bán đấu giá. Nhưng vụ bắt cóc dàn dựng này lại trở thành quá thật một cách đáng lo ngại.

Với những fan KPop, Mad Concrete Dreams gây chú ý khi có sự tham gia của Krystal. Trong phim, cô vào vai con gái của một nhà đầu tư bất động sản lớn, kết hôn với một người đàn ông thất bại trong mọi dự án kinh doanh và đầu tư mà anh ta tham gia. Dù cuộc sống suôn sẻ nhờ sự hỗ trợ của gia đình vợ, anh ta vẫn khao khát thành công bằng chính sức mình và được công nhận. Điều này khiến anh ta làm một điều không ngờ tới.

Climax (16/3)

Diễn viên: Joo Ji Hoon, Ha Ji Won, Nana

Chuyện phim Climax kể về một đôi vợ chồng đầy tham vọng. Người chồng Bang Tae Seob (Joo Ji Hoon) là một công tố viên. Người vợ Chu Sang Ah (Ha Ji Won) là một diễn viên ngôi sao.

Sau khi kết hôn, trong khi người chồng trở thành một công tố viên ngôi sao thì sự nghiệp của người vợ chững lại, giờ đây cô bị coi là một nữ diễn viên hết thời. Trong lúc Bang Tae Seob tìm cách leo lên đỉnh cao quyền lực thì Chu Sang Ah cũng sẽ làm mọi thứ để giành lại danh tiếng của mình.

Trong Climax, vai diễn của Nana là một người cung cấp thông tin bí mật cho Bang Tae Seob. Cô nắm giữ chiếc chìa khóa mở ra chiếc hộp Pandora, hé lộ mặt tối của một tập đoàn quyền lực đang trải qua cuộc chiến tranh giành quyền kế vị.