Vì sao "Trục Ngọc" của Trương Lăng Hách - Điền Hi Vi được dự đoán sẽ bùng nổ?

HHTO - Trái với những lo lắng ban đầu, càng sát ngày lên sóng thì Trục Ngọc càng có tín hiệu khả quan, thậm chí còn được dự đoán sẽ có lượng người xem cao ngất.

Trước khi Trục Ngọc phát sóng, nhiều người từng lo lắng cho thành tích của phim khi hai diễn viên chính Trương Lăng Hách, Điền Hi Vi không ưa nhau ra mặt, cũng vướng tin đồn bất hòa khi quay phim. Rất may là sát ngày phim ra mắt, Trương Lăng Hách cùng Điền Hi Vi đã có dấu hiệu làm lành, vui vẻ thân thiết thấy rõ khi quảng bá phim.

Trục Ngọc được dự đoán có thành tích phát sóng tốt

Netizen hiện đang dự đoán Trục Ngọc có thể đạt được 60 triệu view trung bình mỗi tập, một con số không tưởng trong thời kỳ phim Hoa ngữ gặp mùa Đông u ám. Hiện giờ, một phim truyền hình vượt qua 20 triệu view/tập đã là thành công thì 60 triệu view đúng là thành tích trong mơ.

Điền Hi Vi từ cô gái bình dị thành nữ tướng trong phim mới

Lý do khiến người hâm mộ Trương Lăng Hách, Điền Hi Vi kỳ vọng như vậy vì phim được phát sóng trên hai nền tảng Iqiyi và Tencent vốn có lượng khán giả xem phim cổ trang rất đông. Thêm vào đó, đạo diễn từng làm Cửu Trùng Tử, biên kịch của Tinh Hán Xán Lạn càng khiến khán giả tin tưởng vào chất lượng Trục Ngọc. Trương Lăng Hách, Điền Hi Vi cũng đang là cái tên hút khách, chưa xét đến diễn xuất thì cũng tạo nên tổ hợp visual đáng nể.

Trương Lăng Hách vô cùng đẹp trai

Tuy nhiên, Trục Ngọc cũng có điểm bất lợi khi mô-típ “cưới trước yêu sau” không còn mới mẻ. Kịch bản kể về Phàn Trường Ngọc, vốn là cô gái mồ côi, lớn lên bằng nghề bán thịt lợn để nuôi sống gia đình. Hoàn cảnh khó khăn, công việc vất vả nhưng Trường Ngọc lại rất mạnh mẽ, bản lĩnh, liên tục đối mặt với biến cố khiến cô ngày càng trưởng thành và kiên cường hơn.

Chuyện tình hai người bắt đầu khi Trường Ngọc cứu Tạ Chinh

Còn Tạ Chinh lại là một công tử đang mai danh ẩn tích để tránh bị truy sát, đồng thời âm thầm điều tra về vụ thảm sát gia đình từ 17 năm trước. Số phận đưa Tạ Chinh và Trường Ngọc gặp nhau, buộc phải kết hôn giả để bảo vệ chính mình. Dần dà, mối lương duyên gượng ép lại hóa thành tình yêu chân thành…