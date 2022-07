Phát hiện nhiều điểm chung của hai chàng trai đến từ Thái Bình đạt nút Kim cương YouTube

HHT - Hai anh chàng quê Thái Bình sở hữu nút Kim cương YouTube là NTN Vlogs và Sơn Tùng M-TP cùng sinh năm 1994, tuy hoạt động trên các lĩnh vực khác nhau nhưng đều tạo ra khá nhiều tranh cãi.

NTN Vlogs - YouTuber bị "ném đá" nhiều nhất Việt Nam

Kênh YouTube NTN cán cột mốc 10 triệu subcriber vào tháng 8 năm ngoái, trở thành cá nhân đầu tiên ở Việt Nam đạt được nút Kim cương từ YouTube.

Nguyễn Thành Nam (sinh năm 1994, quê Thái Bình) là cái tên không còn xa lạ đối với cộng đồng mạng Việt Nam. Trước đây, anh chàng này từng là gương mặt có tiếng trong giới game thủ Đột Kích và sau đó được biết đến nhờ những video thử lòng, gặp sự cố tai nạn, bị cướp... và các video thử thách độc lạ mặc dù không ít trong số đó bị người xem phê phán vì nội dung vô bổ.

Dù đã thay đổi khá nhiều kể từ khi xóa video cũ, tuyên bố nghỉ làm YouTube nhưng nam YouTuber vẫn tiếp tục tạo ra nhiều tranh cãi do những thử thách của NTN được cho là không có nhiều giá trị tích cực hay mang đến thông điệp ý nghĩa.

Vào tháng 1/2022, NTN Vlogs đăng tải thông báo về việc "giải nghệ" sự nghiệp YouTuber sau 7 năm gắn bó với nghề. Theo chia sẻ, nam thanh niên sinh năm 1994 tuyên bố giải nghệ nhưng đây không phải là dấu chấm hết cho kênh YouTube 10 triệu lượt theo dõi của anh.

Thay vào đó, Nguyễn Thành Nam sẽ lui về hậu trường và tập trung xây dựng một đội ngũ có tên "Team NTN", phát triển tiếp kênh YouTube của mình. Tuy nhiên, kể từ đó đến nay, kênh của NTN vẫn "vườn không nhà trống", không đăng tải thêm bất kỳ video mới nào.

Ca sĩ Sơn Tùng M-TP

Mới đây, kênh YouTube của nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP đã cán mốc 10 triệu người theo dõi. Thành tích này sẽ giúp anh trở thành nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên đạt nút kim cương.

Sơn Tùng M-TP (sinh năm 1994, quê Thái Bình) là cái tên vô cùng quen thuộc với các khán giả trẻ hiện nay. Anh được xem là “hoàng từ V-Pop” sở hữu vẻ ngoài điển trai và rất thành công trên con đường âm nhạc của mình. Sở hữu lượng fan đông đảo cùng những sản phẩm âm nhạc chất lượng, Sơn Tùng dần khẳng định tên tuổi của mình và được người hâm mộ ủng hộ hết mình. Anh là nghệ sĩ đầu tiên của Việt Nam đạt được 1 tỷ lượt xem trên YouTube, anh đồng thời cũng là ca sĩ đạt nút kim cương YouTube đầu tiên tại Việt Nam.

Sơn Tùng M-TP là cái tên gây tranh cãi và chú ý bậc nhất trong giới giải trí. Ngoài những sản phẩm âm nhạc đình đám, hợp tác với nhiều nghệ sĩ quốc tế, Sơn Tùng còn luôn là chủ đề của giới showbiz về sinh hoạt cá nhân hay những vấn đề liên quan đến đạo nhạc. Tuy nhiên, nam ca sĩ thường kín tiếng và ít khi chia sẻ trực tiếp về cuộc sống và công việc.

Theo chuyên trang thống kê dữ liệu mạng xã hội, kênh YouTube chính thức của Sơn Tùng M-TP là Sơn Tùng M-TP Officials được thành lập từ ngày 21/1/2015, hiện đang được xếp hạng 6 trong số các kênh YouTube tại Việt Nam.

Kênh YouTube của Sơn Tùng tính đến thời điểm hiện tại gồm 159 video, đạt tổng cộng gần 2,3 tỷ lượt xem. Đáng chú ý, theo Social Blade, kênh YouTube cá nhân mang về cho Sơn Tùng M-TP khoản thu từ 3.500 USD - 56.600 USD/ tháng (82 triệu đồng - hơn 1,3 tỷ đồng), tương đương khoảng 42.400 USD - 679.000 USD/ năm (hơn 990 triệu đồng - gần 16 tỷ đồng).

Thời gian gần đây, Sơn Tùng M-TP đã vướng vào một số lùm xùm xoay quanh MV của ca khúc mới nhất mang tên There’s No One At All. Dù vậy, tạm bỏ qua những lùm xùm này, nút Kim cương mà anh mới nhận được giống như một lời khẳng định về vị thế của Sơn Tùng M-TP trên “bản đồ” người nổi tiếng tại Việt Nam. Ngoài ra, nam ca sĩ quê gốc Thái Bình cũng đã tung ra một phiên bản mới của ca khúc There’s No One At All và nhanh chóng đạt hơn 3 triệu lượt xem chỉ sau một ngày đăng tải trên kênh YouTube chính thức.