Phim cổ trang Hàn có lời tỏ tình độc đáo nhất năm 2021: “Luyến Mộ” đậm chất đam mỹ

HHT - Sau nhiều lần hợp - tan, cái kết dành cho cặp đôi Song Hye Kyo và Jang Ki Yong trong "Now We Are Breaking Up" vẫn đầy khó hiểu, gây ức chế cho khán giả.

HHT - "My K-Star Family" (tựa ban đầu: We Got A Family) là chương trình truyền hình thực tế có sự tham gia của Kang Hye Won (cựu thành viên của IZ*ONE), Daehwi (AB6IX), Nayoung, Yesung (SUPER JUNIOR), Son Ho Young (G.O.D), Yubin (Wonder Girls), Eunkwang (BTOB), Hyunjae (THE BOYZ), Xiaojun, Hendery, YangYang (WayV) và diễn viên nhí Kim Kang Hoon. Tại đây, các ngôi sao sẽ sống chung như những gia đình nhỏ và từ đó, những quy tắc gia đình có 1-0-2 cũng được thiết lập.