Phim Hàn tháng 10: Nữ thần Park Eun Bin, Suzy trở lại với loạt phim lãng mạn và chữa lành

HHT - Phù hợp với không khí nhẹ nhàng của mùa Thu, loạt phim Hàn lên sóng trong tháng 10 đa số đều có nội dung lãng mạn và ngọt ngào.

Strong Girl Nam Soon (7/10)

Là phần phim ngoại truyện của bộ phim Strong Woman Do Bong Soon ăn khách năm 2017 (Park Hyung Sik và Park Bo Young diễn chính), Strong Girl Nam Soon gây chú ý với sự góp mặt của Lee Yoo Mi, cô nổi lên từ hiện tượng toàn cầu Squid Game.

Nữ chính Kang Nam Soon (Lee Yoo Mi) là em họ của Do Bong Soon (Park Bo Young), vì thế cũng có sức mạnh siêu phàm chỉ được trao cho những người phụ nữ trong dòng họ. Khi còn nhỏ, cô bị mất tích ở Mông Cổ, nay trưởng thành liền đến Hàn Quốc tìm lại gia đình.

Kang Nam Soon tìm thấy bà và mẹ, họ vô tình vướng phải một vụ án liên quan đến chất cấm. Ba người phụ nữ quyết định dùng sức mạnh trời ban để đi tìm sự thật. Tham gia điều tra cùng còn có chàng thám tử Kang Hee Sik (Ong Seong Wu) tốt bụng và đẹp trai.

A Good Day To Be A Dog (11/10)

Dựa trên một webtoon nổi tiếng, A Good Day To Be A Dog kể về Han Hae Na (Park Gyu Young) là một cô nàng độc thân có một bí mật siêu nhiên. Có một lời nguyền đã kéo dài nhiều thế hệ, rằng các thành viên trong gia đình cô hễ hôn ai đó thì bản thân sẽ biến thành một chú chó. Và cách duy nhất để trở lại hình dáng con người là người kia phải hôn lại họ, dĩ nhiên lúc này đang trong hình dạng của một chú chó.

Vào một đêm say rượu, Han Hae Na vô tình hôn anh chàng đồng nghiệp đẹp trai Jin Seo Won (Cha Eun Woo). Nhưng oái ăm thay, anh chàng rất sợ chó, hễ thấy chó là tránh như tránh tà. Cô phải làm cách nào để khiến anh phải hôn mình, trong khi cô đang là một chú chó?

Evilive (14/10)

Năm nay, nam diễn viên trẻ Shin Jae Ha đã hóa phản diện trong cả hai bộ phim truyền hình ăn khách Khóa Học Yêu Cấp Tốc (Crash Course in Romance) và Ẩn Danh (Taxi Driver) phần 2. Đến cuối năm, anh “quay đầu là bờ” với vai chính diện trong Evilie cùng nam diễn viên kỳ cựu Shin Ha Kyun.

Evilive là một bộ phim mang màu sắc tăm tối, kể về luật sư Han Dong Soo (Shin Ha Kyun) nhận một vụ án khó liên quan đến một tên tội phạm nguy hiểm. Người em cùng cha khác mẹ với anh, Han Beom Jae (Shin Jae Ha) ra sức giúp đỡ anh. Cuối cùng, cả hai rơi vào vòng xoáy của những bí ẩn tăm tối và trần trụi, bóc tách tâm trí con người.

Doona! (20/10)

Doona! hứa hẹn là bộ phim lãng mạn ngọt ngào nhất tháng 10. Bộ phim kể về câu chuyện tình yêu giữa hai con người tưởng chừng ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Lee Doo Na (Suzy) là một cựu idol xinh đẹp, quyến rũ, còn Lee Won Joon (Yang Se Jong) là chàng sinh viên đại học bình thường.

Ngoài sự trở lại vô cùng xinh đẹp của Suzy, Doona! thu hút bởi được dựng phim dựa trên webtoon ăn khách The Girl Downstairs. Nam diễn viên Yang Se Jong cũng được nhận xét là điển trai và đẹp đôi với Suzy.

Moon in the Day (25/10)

Moon In The Day là một bộ phim tổ hợp của kinh dị, giả tưởng, lãng mạn và lịch sử; được chuyển thể từ webtoon The Moon That Rise In The Day rất nổi tiếng.

Chuyện phim kể về ngôi sao truyền hình Han Jun Oh (Kim Young Dae) gặp tai nạn trong một buổi quay quảng cáo và được lính cứu hỏa Kang Young Hwa (Pyo Ye Jin) cứu sống. Nhưng khi tỉnh lại, anh đã bị linh hồn báo thù Do Ha (cũng Kim Young Dae thủ vai) chiếm lấy thể xác. Kiếp trước, Do Ha bị chính người vợ của mình là Han Ri Ta (cũng do Pyo Ye Jin thủ vai) sát hại, vì thế anh muốn trả thù cô. Kiếp này, Han Ri Ta đã tái sinh thành Kang Young Hwa.

Moon In The Day được giới thiệu là câu chuyện về những xung đột đến rồi đi trong quá khứ và trong cả hiện tại, mang màu sắc lãng mạn và bi tráng.

Castaway Diva (28/10)

Hứa hẹn là bộ phim nhẹ nhàng, giàu cảm xúc và chữa lành của tháng 10, Castaway Diva kể về cuộc đời của cô gái trẻ Mok Ha (Park Eun Bin) luôn có ước mơ trở thành ca sĩ. Khi học cấp hai, Mok Ha mất tích và lưu lạc trên một hòn đảo hoang. Sau 15 năm sống sót trên đảo, Mok Ha mới được cứu và đưa về lại thế giới hiện đại.

Dù rất vui nhưng Mok Ha cũng nhanh chóng nhận ra cô gặp khó khăn trong việc thích nghi với cuộc sống hiện đại. Nhưng với năng lượng tích cực, Mok Ha không nản lòng trước môi trường xa lạ mà vẫn hăng say tiếp tục hành trình trở thành một diva.

Castaway Diva đánh dấu sự quay trở lại của “Woo Young Woo” Park Eun Bin. Khán giả trông đợi cô sẽ tiếp tục mang đến những vai diễn xuất sắc.

The Matchmakers (30/10)

Những tháng cuối năm 2023 có thể nói là thời điểm Rowoon chiếm sóng mạnh mẽ. Tháng 8 anh là nam chính của bộ phim Destined With You (Tình Yêu Này Bất Khả Kháng), tháng 9 trở thành cameo trong A Time Called You, và tháng 10 trở lại màn ảnh trong vai trò nam chính phim cổ trang.

The Matchmakers kể về Sim Jung Woo (Rowoon), là một học giả xuất sắc thời Joseon, bất ngờ kết hôn với công chúa nhưng nàng chẳng may đã qua đời. Điều này khiến cuộc sống của anh bị đảo lộn, bởi anh không thể giữ chức quan và tái hôn theo truyền thống. Tình cờ, anh gặp Jung Soon Deok (Cho Yi Hyun), một người phụ nữ góa chồng, tính cách hai mặt, làm nghề mai mối. Cùng nhau, họ kết đôi cho những người độc thân, và qua đó cũng tìm kiếm tình yêu cho mình.